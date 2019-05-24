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Bakan Dönmez, madencilerle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 21:50 | Son Güncelleme

 ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa’nın Soma ilçesinde, maden işçileriyle iftar yaptı.

Bakan Dönmez, madencilerle iftar yaptı

Cemil SEVAL-Şevket YILMAZ-Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa’nın Soma ilçesinde, maden işçileriyle iftar yaptı. Bakan Dönmez, TUBİTAK’ın 2009 yılında hayata geçirdiği 'Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi' projesinin pilot tesislerinde incelemelerde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma ilçesinde maden işçileriyle iftar yapıp, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Dönmez, ilk ziyaretini Soma Maden Şehitliği’ne yaptı. Mezarlık önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, tek tek ziyaret ettiği mezarlara karanfil bırakıp, dua etti. Dönmez’e, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri eşlik etti. Soma Maden Şehitliği ziyaretinin ardından Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) tesislerine geçen Dönmez, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi projesinin pilot tesislerinde incelemelerde bulundu.
'KÖMÜRDEN AKARYAKIT ÜRETİYORUZ'
İnceleme sonrası konuşan Bakan Dönmez, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi projesinin tesislerinin, TUBİTAK’ın 2009 yılında hayata geçirdiği AR-GE bir projesinin sonucu olduğunu ve pilot tesisin artık üretime geçtiğini belirterek, "Buradaki tesisimizde kömürle sıvı akaryakıt elde ediyoruz. Bu dünyanın muhtelif yerlerinde geçmişte denense de, biz Türkiye bunu ilk defa Türk mühendislerimizin araştırmaları sonucu yapıyoruz. Şimdi, hem teknik hem de ekonomik olarak sonuçları değerlendiriyoruz. Türkiye kömür bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Biz kömürden bugüne kadar sadece ya ısısından yararlanmak suretiyle istifade ettik ya da yaktık bir termik santralde elektrik ürettik. Ama bundan sonra birincil enerji kaynağını başka bir türe çevirmiş oluyoruz. İşin ekonomisi de son derece önemli. Bu tesislerden akaryakıt üretmek diğer tesislere göre zaman zaman daha yüksek maliyetli olabiliyor. Bugünkü ham petrolün fiyatını baz alırsak bu tesisle daha ekonomik akaryakıt üretilebileceğini ortaya koymuş olduk. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.
Bakan Dönmez açıklamalarının ardından Soma Işıklar Kömür Ocağı'na geçerek madencilerle iftar yaptı.

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Bakan Dönmez, madencilerle iftar yaptıBakan Dönmez, madencilerle iftar yaptıBakan Dönmez, madencilerle iftar yaptıBakan Dönmez, madencilerle iftar yaptı

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