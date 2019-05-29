Bakan Dönmez'den Keskin açıklaması: Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Keskin'de yenilenecek seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek inşallah" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasından dolayı belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının alındığı Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde temaslarda bulundu. Keskin Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Dönmez, ilçenin durumu hakkında bilgi aldı. Dönmez, beraberindeki Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin Belediye Başkanı adayı Dede Yıldırım ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Keskin Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, yaptığı konuşmada, 2 Haziran’ın Keskin için belediye bayramı olacağını söyleyerek, "İnanıyorum ki oylarınızı gönül belediyeciliğinden, AK Parti belediyeciliğinden yana kullanarak Keskin'imizi daha da ileriye birlikte taşıyacağız. Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik AK Parti’nin işidir" diye konuştu.