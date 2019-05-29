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Bakan Dönmez'den Keskin açıklaması: Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 02:02 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Keskin'de yenilenecek seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Keskin'de yenilenecek seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek inşallah" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasından dolayı belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının alındığı Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde temaslarda bulundu. Keskin Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Dönmez, ilçenin durumu hakkında bilgi aldı. Dönmez, beraberindeki Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin Belediye Başkanı adayı Dede Yıldırım ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Keskin Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, yaptığı konuşmada, 2 Haziran’ın Keskin için belediye bayramı olacağını söyleyerek, "İnanıyorum ki oylarınızı gönül belediyeciliğinden, AK Parti belediyeciliğinden yana kullanarak Keskin'imizi daha da ileriye birlikte taşıyacağız. Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik AK Parti’nin işidir" diye konuştu.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Muhalefet partilerinin fazladan 3-5 belediye kazanmak için HDP ile iş birliği yaptığını ileri süren

Dönmez, şöyle konuştu:

"3-5 belediye fazla kazanmak için HDP ile iş birliği yapıp, milliyetçi geçinenler, oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Keskin, bu anlayışa geçit vermeyecek inşallah. AK parti ve Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin menfaatleri için her türlü zorluklara meydan okurken, ekonomik saldırılara ve tehditlere ‘Benim arkamda milletim var’ diyerek karşı koyarken muhalefet, ‘Sırtımızı YPG’ye Kandil’e dayadık’ diyenlerle kol kola geziyor."

'TÜRKİYE’NİN TAMAMINA DOĞAL GAZI KAVUŞTURDUK'

AK Parti iktidarının Türkiye genelinde enerji konusunda yaptığı hizmetlere de değinen Bakan Dönmez, "Milletin çıkarları doğrultusunda 81 ilimize 510 yerleşim birimimize doğal gazı ulaştırdık. 2000’li yılların başında sadece 5 Büyükşehirde 50 ilçede doğal gaz vardı. Şimdi, Türkiye’nin tamamına bu doğal gazı kavuşturduk" dedi.

Bakanlığının 2002 yılından itibaren Kırıkkale’de yaptığı işlere değinen Dönmez, "Kırıkkale’ye bizden önce yapılan yatırım 3 milyonken, biz geçen sene 110 milyonluk yatırım yaptık. Bu rakam, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde 2,5 milyarı bulmuştur. Keskin ilçemize güvenimiz tam ve inanıyorum ki Keskin halkı takdir hakkını partimizin adayı olan Dede Yıldırım’dan yana kullanacaktır" dedi.

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