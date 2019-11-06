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Bakan Ersoy: 22 ülkede, 23 Türkiye Mezunları Derneği kurduk

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün 22 ülkede faaliyet gösteren 23 Türkiye Mezunları Derneği kurduk.

Bakan Ersoy: 22 ülkede, 23 Türkiye Mezunları Derneği kurduk

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün 22 ülkede faaliyet gösteren 23 Türkiye Mezunları Derneği kurduk. 2019 yılı sonuna kadar 6 ülkede daha dernek kurulmasına yönelik çalışmaları da titizlikle yürütüyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca düzenlenen 'Türkiye Mezunları Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı'nda konuştu. Bakan Ersoy, dünyada popülizm ve çıkar odaklı algı oluşturmaya çalışan bireyleri, siyasileri ve hatta devletleri gördüklerini, ötekileştirme üzerine yapılan anlaşmalara, pazarlıklara, planlara şahit olduklarını söyledi. Bakan Ersoy, "Bu çabalar, bireylerden başlayarak inşa edilecek toplumsal ilişkilerin karşısında kaybetmeye mahkûmdurlar. Birbirimizi tanıdıkça önyargıların yıkıldığını, dolayısıyla bunları besleyecek, belli amaçlara yönlendirecek çalışmaların da hüsrana uğradığını görmekteyiz ve görmeye devam edeceğiz. Başka ülkelerde eğitim gören bugünün gençleri, yarın işte bu mücadeleyi kazanacak asli bireyler olacaktır" diye konuştu.
Bugün 22 ülkede faaliyet gösteren 23 Türkiye Mezunları Derneği kurduklarını hatırlatan Bakan Ersoy, "2019 yılı sonuna kadar 6 ülkede daha dernek kurulmasına yönelik çalışmaları da titizlikle yürütüyoruz. Türkiye Mezunları Derneklerini gerçekten önemsiyoruz ve bu noktada büyük beklentilerimiz var. Derneklerimizin küresel ve bölgesel ölçekte kendine yer edinmiş; kurumsal, profesyonel ve etkin şekilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olmalarını hedefliyoruz. Dernekler sadece birer tüzel yapıdır. Onu ihya edecek olanlar sizlersiniz. Biz de bu yolda sizlerin her daim yanında olacağız. Bakınız 2017 yılından itibaren 41 ülkede gerçekleştirilen 63 mezun buluşmasıyla dünyanın dört bir yanındaki siz Türkiye mezunlarıyla ilişkilerimizi geliştiriyoruz; sizlere yönelik bölgesel ve sektörel öncelikler sunarak, Türkiye'deki kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle işbirliği imkânlarının arttırılmasına zemin hazırlıyoruz" dedi.

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Bakan Ersoy: 22 ülkede, 23 Türkiye Mezunları Derneği kurduk

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