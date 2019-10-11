Bakan Ersoy, İGA Kütüphanesini açtı

Ersoy, yapılamaz denen havalimanının çok kısa sürede ve belirtilen tarihlerin önünde hizmete girmesinin sağlandığını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı ile birlikte başta THY olmak üzere dünyanın en çok noktasına direkt sefer yapılan bir havalimanına sahip olduk, ama bu havalimanı çok çok büyük bir havalimanı. Aslında yaşayan bir kasaba. Nüfus olarak da çok kalabalık. Milyonlarca insan Türkiye'ye bu havalimanından giriş çıkış yapıyor. Milyonlarca insan da buraya kadar gelip dünyanın farklı bir şehrine, yine bu havalimanından içeri girmeden devam ediyor." diye konuştu.

Bu özellikleri dikkate alarak, havalimanının açılmasına 1 yıl kala İGA yöneticileriyle bu değeri Türkiye açısından en iyi şekilde değerlendirmek üzere birçok projeyi hayal edip tasarladıklarını vurgulayan Ersoy, bunları da hayata geçirdiklerini kaydetti.

İstanbul'a kadar gelen, ardından başka bir şehre devam eden yolculara Türkiye'yi tanıtmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, havalimanının arındırılmış bölgesinde Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginlikleri, denizi, kumu, güneşi ve ören yerlerine yönelik çok yoğun bir tanıtıma başladıklarını dile getirdi.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu çok da etkiliyor. İç hatta okumayı seven, havalimanındaki vaktini okuyarak değerlendirmek isteyen yolcularımıza bir değer katmak için dünyada herhalde ilk kez uygulanıyor. Yeni bir kütüphane konseptiyle devam ediyoruz. Burada kitabı okuyup bırakabiliyorsunuz veya buradan aldığınız kitabı yanınızda götürüp Türkiye'de uçtuğunuz şehirdeki herhangi bir kütüphaneye teslim edebiliyorsunuz. Uçakta da sıkılmadan okuyacağınız kitabınızın devamını ve sonuna kadar okuyabileceğiniz bir fırsatı size vermiş oluyoruz. Üçüncü hizmetimiz devreye girecek. Protokolü geçen hafta detaylarıyla birlikte tamamlandı. Özellikle pasaporttan geçtikten sonra, arındırılmış sahada bin metrakarelik bir müzeyi hayata geçiriyoruz. Bunun da yatırım ihalesini bir ay içinde gerçekleştireceğiz ve 2020 sezonunda hizmete sokacağız inşallah. Özellikle Türkiye'ye gelip içeri girmeden giden yolcuları da orada kazanmayı düşünüyoruz. İçerik olarak her 6 ayda bir değiştireceğiz. Anadolu'nun bütün değerlerinin yansıtıldığı bir konsept olacak. Bir dördüncü projeyi de yine bu toplantılar sırasında, beyin fırtınası sırasında geliştirdik. Havalimanının diğer mekanlarını da camekan kiosklarla, içinde Türkiye'nin tarih varlıkları olan noktalar haline getireceğiz. İstanbul Havalimanı'na yabancı misafirlerimiz adım attığı andan tekrar çıkış yaptığı ana kadar Türkiye'nin tarihi eserleri, kültürü, arkeolojisi konusunda bilgilenerek havalimanı içinde yürüyecekler."