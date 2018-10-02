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Bakan Ersoy'dan "yeni tiyatro sezonu" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Yeni bir sezona 'merhaba' derken Devlet Tiyatroları çalışanlarımızın 2018-2019 tiyatro sezonunun başarılı ve her şeyden önemlisi sanat dolu geçmesini diliyor; tiyatroseverleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın (DT) yeni sezonunun başarılı ve sanat dolu geçmesi temennisinde bulundu.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından DT'nin bugün açılışı yapılacak yeni sezonuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, "Yeni bir sezona 'merhaba' derken Devlet Tiyatroları çalışanlarımızın 2018-2019 tiyatro sezonunun başarılı ve her şeyden önemlisi sanat dolu geçmesini diliyor; tiyatroseverleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

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Devlet Tiyatroları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter

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