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Bakan Fidan'dan ABD-İran çatışmasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Durum iyi değil, daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz

04.02.2024 21:18 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan canlı yayında soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran'ın kontrollü çatışmasına ilişkin, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Bakan Fidan'dan ABD-İran çatışmasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Durum iyi değil, daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber özel yayınına konuk oldu. Türkiye'nin dış politikasına dair açıklamalarda bulunan Fidan,gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

"BİR RİSKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Fidan, ABD'nin İran destekli gruplara düzenlediği saldırılara yönelik soruya ilişkin, ABD'nin "ateşle oynadığını" vurgulayarak, "Ateşle oynadığınız zaman o ateş her an yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada bir riskle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak bölgesel ortaklarla ve ABD ile sürekli görüşüldüğünü dile getiren Fidan, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz." şeklinde konuştu.

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Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine aşamalandırma yöntemiyle yaklaştı. Terör endişesi ilk Madrid'de belirtildi. PKK-YPG FETÖ'ye destek verilmemesini taahhüde bağladık. Terörle mücadele yanında yaptırımların kalkması konuşuldu. Terörle mücadeleyi diplomasi yoluyla da ilerlettik.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 VE F-35 SATIŞI

İsveç yasası Meclis'ten geçince Kongre'ye mektup yazıldı. ABD yönetimi kongre ile anlaşmadan satış olmuyor. F-35 ile ilgili problem bizim hava savunma savunma sistemi arayışımızın sonucu olarak ortaya çıktı. F-35'in biz müşterisi değil üretici ortaklarından biriydik. Bunu elimine etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Maddi zararı tazmin için ciddi çalışmalar var. S-400 kararı sonrası Hisar sınıfı doktrini uyguluyoruz. Hava savunmamızı temin etmeliyiz.

TÜRKİYE F35 PROGRAMINA DÖNECEK Mİ?

Neden olmasın? Ancak diğer yeteneklerimizden vazgeçmeyiz.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Gazze savaşıyla bölgesel yayılma riskini söylemiştik. İki taraf da belli bir aşamaya geçilmesini istemiyor. Ateşle oynuyorlar.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Kendisinin ziyareti ile bazı konuları konuşma imkanı olacak. Başta enerji konusu olmak üzere, Suriye'yi merkeze alan güvenlik konuları dahil birçok konu masada olacak. Gazze meselesinde Rusya bize daha yakın bir pozisyon içerisinde. Tahıl Koridoru da her zaman gündemimizde yer alan bir konu. Cumhurbaşkanımız Tahıl Koridoruna çok önem veriyor. Pozisyonlar ne olursa olsun terör operasyonları sürüyor.

KYB'YE PKK UYARISI

KYB Süleymaniye'de PKK ile iş birliği içinde. Bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Bu böyle devam ederse daha ileri adım atmak zorunda kalacağız.

ANKARA-ŞAM HATTINDA SON DURUM

Rejimin Türkiye'ye şart olarak hamle yapması yanlış. Biz terörle mücadele edilmesini istiyoruz. Suriye'den bize terör tehdidi gelmesin, Suriye'deki iç savaştan kaynaklı daha fazla mülteci kardeşimiz gelmesin istiyoruz. Suriye'nin Arap Ligine katılmasının ardından tutumları değişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan f16
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