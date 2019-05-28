Bakan Gül: Ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz döneme giriyoruz

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te iş insanları ve STK temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz döneme giriyoruz" dedi.

Otelde düzenlenen iftar programına Bakan Gül’ün yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. İftar programında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomik, hukuki ve demokratik adımların daha hızlı atılacağı ve hukukun daha da tahkim edileceği bir döneme girildiğini söyledi.

Reformlar ile Türkiye’nin demokrasi standartlarını daha yukarı çıkarma zamanının geldiğini belirten Bakan Gül, "Seçimler geride kaldı. Şimdi Türkiye’nin ekonomisini büyütme zamanıdır. Şimdi reformlar ile ülkemizin demokrasi standartlarını daha yukarı çıkarma zamanıdır. Artık özgürlükleri artırma adaleti daha da tahkim etme zamanıdır. Bütün eksikliklerin farkındayız. Özellikle darbe girişiminin ardından ekonomik, hukuki ve demokratik adımları daha hızlı atacağımız ve ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz bir döneme hep birlikte giriyoruz" dedi.