Bakan Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu (5)

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spora yeni bir yaklaşım getirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Çalışmaları süren kulüpler yasasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kasapoğlu, federasyonların ve kulüplerin yeniden tanımlanması gerektiğini belirtti. Sporla ilgili gelinen noktayı tasvip etmediklerini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Meclis, kendi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sporla ilgili bazı çalışmalar olduğunu takip ediyoruz. Bakanlık olarak spora yeni bir yaklaşım getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kulüplerin, sporcuların ve federasyonların yeniden tanımlanması ve yeniden dizayn edilmesi lazım. Gelinen noktada kulüplerle ilgili hem finansal hem de sportif başarı anlamında tıkanıklık var. 60'tan fazla federasyon var. Bakanlık olarak bütçelerinin yüzde 90'ını biz veriyoruz. Maalesef tıkanıklıklar var. Federasyonların yönetimi, dizaynı ve kurgusu noktasında yeni tanımlama çalışmamız var. Gelinen noktayı kimse tasvip etmiyor. Bu tıkanıkları aşma konusunda çalışmamız var."

Kulüpleşme konusunda atılım yapılması gerektiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Sportif başarının en önemli anahtar faktörlerinden biri kulüpler. Kulüplerin yönetiminin yeniden dizayn edilmesi gerek. Yöneticilerin sorumluluk alanlarının yeniden düşünülmesi, konuşulması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız bir noktaya geldi. Henüz kamuoyu ile paylaşacağımız noktada değil ama sorumlu ve yetkin bir zihniyetle bu sorunları aşma yönünde potansiyeli izliyoruz." diye konuştu. \ - "Sorumsuz yönetici anlayışına artık 'dur' dememiz lazım" Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yapacakları düzenlemeyle harcamalarında, konuşmalarında ve icraatlarında daha sorumlu bir yönetici anlayışı getireceklerini aktardı. Seyircilerin kaliteli müsabakalar izlemek istediğine değinen Kasapoğlu, "Ortada sarf edilen emek ve harcanan kaynaklar var. İzleyicinin talep ettiği de kaliteli bir seyir. Bu gerçekleşmeyince sporseverler çok haklı. Harcanan gayretler ortada. Başarıyı görmemek hepimizi üzüyor. Kaynakların israf olması başka yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Bunları önlemek için yeni bir bakış açısıyla altyapıya önem vermeliyiz." şeklinde görüş belirtti.