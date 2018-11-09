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Bakan Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bakanlık olarak spora yeni bir yaklaşım getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kulüplerin, sporcuların ve federasyonların yeniden tanımlanması ve yeniden dizayn edilmesi lazım" - "60'tan fazla federasyon var. Bakanlık olarak bütçelerinin yüzde 90'ını biz veriyoruz. Maalesef tıkanıklıklar var. Federasyonların yönetimi, dizaynı ve kurgusu noktasında yeni tanımlama çalışmamız var" - "Altınordu örneğini çoğaltmamız lazım. Devlet olarak bu yaklaşımı benimseyen tüm kulüplere kapımızı açıyoruz. Bunları destekleyeceğiz. Devlet olarak desteğimizi kesmeyeceğiz ama iyi yönetilemeyen kulüplere de maalesef bir şey yapma şansımız yok" - "Sorumsuz yönetici anlayışına artık 'dur' dememiz lazım. Düzenlemeyle, harcamalarında, konuşmalarında ve icraatlarında daha sorumlu bir yönetici anlayışı getireceğiz"

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spora yeni bir yaklaşım getirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Çalışmaları süren kulüpler yasasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kasapoğlu, federasyonların ve kulüplerin yeniden tanımlanması gerektiğini belirtti.

Sporla ilgili gelinen noktayı tasvip etmediklerini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis, kendi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sporla ilgili bazı çalışmalar olduğunu takip ediyoruz. Bakanlık olarak spora yeni bir yaklaşım getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kulüplerin, sporcuların ve federasyonların yeniden tanımlanması ve yeniden dizayn edilmesi lazım. Gelinen noktada kulüplerle ilgili hem finansal hem de sportif başarı anlamında tıkanıklık var. 60'tan fazla federasyon var. Bakanlık olarak bütçelerinin yüzde 90'ını biz veriyoruz. Maalesef tıkanıklıklar var. Federasyonların yönetimi, dizaynı ve kurgusu noktasında yeni tanımlama çalışmamız var. Gelinen noktayı kimse tasvip etmiyor. Bu tıkanıkları aşma konusunda çalışmamız var."

Kulüpleşme konusunda atılım yapılması gerektiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Sportif başarının en önemli anahtar faktörlerinden biri kulüpler. Kulüplerin yönetiminin yeniden dizayn edilmesi gerek. Yöneticilerin sorumluluk alanlarının yeniden düşünülmesi, konuşulması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız bir noktaya geldi. Henüz kamuoyu ile paylaşacağımız noktada değil ama sorumlu ve yetkin bir zihniyetle bu sorunları aşma yönünde potansiyeli izliyoruz." diye konuştu.

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- "Sorumsuz yönetici anlayışına artık 'dur' dememiz lazım"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yapacakları düzenlemeyle harcamalarında, konuşmalarında ve icraatlarında daha sorumlu bir yönetici anlayışı getireceklerini aktardı.

Seyircilerin kaliteli müsabakalar izlemek istediğine değinen Kasapoğlu, "Ortada sarf edilen emek ve harcanan kaynaklar var. İzleyicinin talep ettiği de kaliteli bir seyir. Bu gerçekleşmeyince sporseverler çok haklı. Harcanan gayretler ortada. Başarıyı görmemek hepimizi üzüyor. Kaynakların israf olması başka yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Bunları önlemek için yeni bir bakış açısıyla altyapıya önem vermeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Altınordu Kulübünün çalışmalarını örnek göstererek, şunları kaydetti:

"Altınordu'nun çok güzel bir yönetim sistemi ve işleyişi var. Altyapıya verdiği önem ihraç ettiğimiz futbolculardan belli. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü çok güzel örnekler. Bir yabancı futbolcusu yok. Harcadığı kaynaklar diğer kulüplere göre çok daha sınırlı. Ortada başarı var. Altınordu örneğini çoğaltmamız lazım. Devlet olarak bu yaklaşımı benimseyen tüm kulüplere kapımızı açıyoruz. Bunları destekleyeceğiz. Devlet olarak desteğimizi kesmeyeceğiz ama iyi yönetilemeyen kulüplere de maalesef bir şey yapma şansımız yok. Bu yönetim modeli noktasında gereken çalışmaları yapacağız. Yöneticilerin mutlaka sorumlu olması gerekiyor."

Sorumsuz yönetici anlayışına "dur" demeleri gerektiğini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülke olarak yetenekleri içinde barındıran bir toplumuz. Ülkemizin her yöresinin gençlerinin ayrı bir branşa yeteneği var. Bu yetenekleri keşfettiğimiz zaman milyon liraları dışarı verme lüksünü ve israfını durduracağız. Bu kapsamda yetenek keşfi projemiz ve Altınordu gibi örnekleri çoğaltma çalışmamız çok önemli. Sorumsuz yönetici anlayışına artık 'dur' dememiz lazım. Düzenlemeyle, harcamalarında, konuşmalarında ve icraatlarında daha sorumlu bir yönetici anlayışı getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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