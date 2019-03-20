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BAKAN KASAPOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM'DAN MİLLİ TAKIMA ZİYARET VE BAŞARI DİLEĞİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:05 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İstanbul DHA Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İstanbul DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'na yapılan ziyarette Teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular ile bir araya gelen Kasapoğlu ve Yıldırım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri kapsamında oynanacak maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım'a 34 numaralı milli takım forması hediye edildi. Ay Yıldızlılar, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.

Görüntü Dökümü:
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-Bakan Kasapoğlu ve Yıldırım'ın tesislere gelmesi
-Futbolcularla tokalaşmaları
-Genel ve detaylar

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