Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kurban Bayramı, sosyal yardımlaşma ile dayanışma duygusunun, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama ruhunun güçlendiği bir bayramdır." dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Bakan Kasapoğlu, "Cenab-ı Allah'a yaklaşmanın ve rahmetinden nasiplenmenin mübarek fırsatlarından biri olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınların barıştığı, kavuşmanın, hasretleri dindirmenin daha da anlam kazandığı, manevi sorumlulukların da ön plana çıktığı özel günler olduğunu aktaran Kasapoğlu, "İnancımız bize kardeşliği, merhameti, iyiliği ve paylaşmayı öğütler. Bu nedenle millet olarak hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı, sosyal yardımlaşma ile dayanışma duygusunun, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama ruhunun güçlendiği bir bayramdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizi bir araya getiren bu ruh, milletimize pranga vurmak isteyenlere, ülkemizin istikbalini karartmaya kalkanlara karşı tek ve yegane zırhımızdır." açıklamasını yapan Bakan Kasapoğlu, şu görüşlerini aktardı: