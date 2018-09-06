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Bakan Kasapoğlu'ndan yurt öğrencilerine müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız" - "Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Bakanlığa bağlı yurtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdeleri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Evet bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt ücretleri

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