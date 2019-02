"Azalıştan öte yüzde 17 oranında ilaç üretimi arttı"

Depolarda ve eczanelerde vatandaşların zaman zaman ilaç bulamamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı sahada 900 denetim elemanının devrede olduğunu söyledi. Firmalarla yapılan yeni euro düzenlemesine de değinen Koca, "Bulunamayan ilaç noktasında bizim ‘İlaç Takip Sistemi’ diye herkesin güven duyduğu bir sistemimiz var. Ayrıca sahada 900 denetim elemanımız aktif devrede. Bu süreçte üretilen ilacın toplam bir önceki yılın ayına göre yüzde 17 gibi bir artış içinde olduğunu biliyoruz. Yani azalıştan öte yüzde 17 oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre bir artıştan bahsediyorum üretim anlamında. Ama yer yer bunu fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu alanda gördük. Bununla ilgili de biz o denetimlerle yapılması gerekeni yapmaya devam ediyoruz. İdari birtakım cezalar zaten yoğun bir şekilde ilgili kurumlara yapılmış oldu. Biz bu anlamda hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz ve bunu fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmak istemiyoruz. Yeni uygulama ise ilaçtaki düzenleme her yıl genelge gereği şubat ayının en geç 15’inde karar verilip taraflarla görüşülüp 5 gün sonra da uygulamaya geçen bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu düzenleme bir önceki yılının euro kurunun yüzde 70’i olarak düzenlenen bir uygulamaydı. Bu yıl için ilgili firmalarla da görüşülerek, beraber bu noktada epey bir görüşmelerimiz oldu, bundan böyle her yıl gelecek yıllar için yüzde 70 değil bu uygulamanın yüzde 60 olarak devam etmesine karar verdik. Bununla ilgili bir tebliğ de yayınlamış olduk biliyorsunuz. Bu yüzde 60’ın gereği olarak bir fiyat güncellenmesi düzenlemesi yapıldı. Belli dönemler piyasada yer yer olmayan, fiyat düzenlemesi yapılması gereken ilaçlarla ilgili de biz ara ara zaten yapıyoruz. Yeni yaptığımız bir şey değil. Bu çerçevede de bir ay kadar önce 41 ilaca bunun dışında ayrıca bir ücret düzenlemesi yapılmıştı. Şu dönemde bu denetimler her geçen gün ilaç sorununun giderek azaldığını, minimalize olduğunu ama bizim sahada yine bu denetimlerimizin sık devam ettirdiğimizi, bu anlamda bir sorun olursa vatandaşımızın mutlak bizimle irtibata geçmesi gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum” şeklinde konuştu.