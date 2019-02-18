Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaretler için geldiği Eskişehir’de sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda yeni düzenleme hazırlığında olunduğunu belirtti. Bakan Koca, “2 yıldan az ceza alındığında da mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili çalışma yapılıyor” dedi.

Bir dizi ziyaretler için kente gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet konusundan ilaç sektörüne önemli açıklamalarda bulundu. İlk durağı Eskişehir Valiliği olan Bakan Koca, valilik defterini imzaladı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, sağlıkta şiddet konusunun önlenmesi hakkında yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.

“Türk Ceza Kanunu’nda yeni bir düzenleme hazırlığı var”

Sağlıkta şiddet konusunda Adalet Bakanlığının verilen cezalar için yeni bir düzenleme hazırlığında olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Koca, “2 yıldan az ceza alındığında da mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili çalışma yapılıyor” dedi.

Koca, "Sağlıkta şiddet konusu biliyorsunuz asla gündemimize almak istemediğimiz ve hiçbir kişiye yapılan şiddetin tasvip edilebilirliği mümkün olmadığını biliyoruz. Bu çerçevede biliyorsunuz bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme kanunla olan bir düzenlemeydi ve bu düzenleme çerçevesinde de uygulamanın farklılaşmasının önü açıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlığımız önümüzdeki günlerde uygulamada birtakım olabilecek yaklaşımları daha netleştirmek üzere, nasıl davranılması gerektiği, şikayete konu olmadan mutlak tutuklanabilir olması kolluk kuvvetlerince. Savcılık ve Başsavcılık tarafından dosya tekemmül etmeden serbest bırakılmama gibi genel bir kanuni düzenleme söz konusuydu. Bununla ilgili uygulamada yer yer birtakım sorunlar olduğunu gördük. Bu çerçevede bir önümüzdeki dönemde genelge hazırlığı içinde olduğunu biliyoruz. Bunun dışında esas yine ceza kanunu ilgilendiren bir konu olduğu için devamı ile ilgili, özellikle cezaların ötelendiğine dair, paraya çevrildiğine dair genelde bir uygulama yaklaşımlarını biliyoruz. Bu çerçevede de Türk Ceza Kanunu’nda yeni bir düzenleme hazırlığı var Adalet Bakanlığı tarafından. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. O çalışmada önümüzdeki aylar zannediyorum gündeme gelmiş olur, çünkü Bakanlar Kurulunda bununla ilgili bir sunum yapıldı. Önümüzdeki aylar bu çalışma da meclis tarafından kanunlaşma sürecini tamamlarsa ben bu şiddet hadisesinin genel olarak toplumda bir kanuni düzenleme çerçevesinin tamamlanabileceğini düşünüyorum. Asıl asayiş ve benzeri yaklaşımların en son olması gerektiğini ama esas bizim yapmamız gerekenin, hekim ve hastanın birbirine güven duyduğu bir ortamın oluşturulmasının bizim için daha anlamlı olduğunu, karşılıklı güven içerisinde sağlık hizmetini sunabilir olduğumuz bir ortam arzusu bizim için daha anlamlı” ifadelerini kullandı.