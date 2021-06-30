Bakan Koca müjdeleri sıraladı! 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar

TBMM’de ‘nöbetçi bakan’ olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Koca, 1 Temmuz'da başlayacak normalleşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAK

Bakan Koca, spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili “Önümüzdeki süreçte biz bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum” diye konuştu.

24.00’TEN SONRA DA MÜZİK

Bakan Koca, kamuoyunda ve sosyal medyada tepkiye neden olan eğlence mekanlarına saat 24.00’ten sonra getirilen müzik yasağına ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı: “Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak.”

GAZETE YASAĞI KALKACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kuaför, kafe, restoran gibi iş yerlerinde gazete bulundurma yasağının 1 Temmuz itibarıyla kalkacağını söyleyen Koca, “Bilim Kurulu bununla ilgili düzenlemeyi geçen cuma günü yaptı ama 1 Temmuz’dan geçerli olacak” dedi.

İKİ DOZ ARASI 4 HAFTAYA DÜŞEBİLİR

Bakan Koca, COVID-19 aşısında iki doz arasındaki sürenin kısaltılmasıyla ilgili şunları söyledi: “6 haftaya uzatmayı Uğur Hoca ile görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde 1’er aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli aşı var. Yarın Bilim Kurulu’nda gündem konularından biri de bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle hatırlatma dozu; 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması gerektiği de Bilim Kurulu’nun gündemi olacak.”



