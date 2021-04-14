Bakan Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Günel ile bir kez daha telefonda görüştüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim."

Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021



