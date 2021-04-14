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  4. Bakan Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü

Bakan Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü

14.04.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de tartıştığı cumhuriyet savcısınca "şüpheli" olarak ifadesi aldırılan doktor Kemal Gökhan Günel ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Günel ile bir kez daha telefonda görüştüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim."

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Osmaniye Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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