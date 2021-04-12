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  4. Osmaniye'de muayene sırası beklemeyen savcı ret cevabı alınca hastane karıştı

Osmaniye'de muayene sırası beklemeyen savcı ret cevabı alınca hastane karıştı

12.04.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden girdiği doktorun odasında kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı. Yaşadığı olayla ilgili konuşan Doktor Kemal Gökhan Günel, "Odamda bana bağırdı çağırdı. ’Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin’ dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra ’Ters kelepçe yapın emniyete götürün’ şeklinde polise talimat vermiş." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de muayene sırası beklemeyen savcı ret cevabı alınca hastane karıştı

Edinilen bilgiye göre, daha önce farklı bir doktorda muayene olan Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., bugün Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasına girdi.

POLİSE GÖZALTINA ALINMASI İÇİN POLİSE TALİMAT VERDİ

Kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.’ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen doktorun gözaltına alınması için polise talimat verdi.

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DOKTORUN ODASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Olayın duyulması üzerine hastane yönetimi ve diğer doktorlar meslektaşlarının bu şekilde gözaltına alınmaması için Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasının önüne gelerek gözaltı işlemine engel olmak istediler. Daha sonra Doktor Kemal Gökhan Günel başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye gitti.

"TERS KELEPÇE YAPIN EMNİYETE GÖTÜRÜN"

Yaşadığı olayın tamamıyla savcının nüfuzunu kullanmak olduğunu belirten Doktor Kemal Gökhan Günel, “Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. ’Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin’ dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra ’Ters kelepçe yapın emniyete götürün’ şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum” dedi. (İHA)

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polis Gözaltı Osmaniye

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