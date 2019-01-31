Bakan Koca'ya teşekkür ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarının ilaç bedelinin geri ödeme listesine alınmasına ilişkin, "Dünyada bu kadar pahalı olan ve geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı çok az. Hatta İngiltere ve Hollanda geri ödeme listesinden çıkarttı." dedi.

Koca, SMA hastalarının ilaç bedelinin geri ödeme listesine alınması nedeniyle, sanatçı Haluk Levent ile SMA hastası çocuklar ve ailelerini makamında kabul etti.

Ailelerin ve sanatçı Haluk Levent'in daha önce kendisiyle görüştüğünü hatırlatan Koca, "Tip 2 ve Tip 3'ün 2018'in Nisan başında klinik çalışmaları bitmişti. Vatandaşımızda, bu ilacın yıllar boyu var olduğu ama bir türlü geri ödeme listesine alınmadığı şeklinde bir kanaat olabilir. Böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Fahrettin Koca, ilacın uygunluğu ve bilimsel yeterliliği için komisyon çalışması yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte olumlu anlamda Tip 2 ve Tip 3 hastalarımızdan 199'u değerlendirildi. Arada firmayla birtakım görüşmeler yapıldı. En son gelinen noktada da, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, SGK adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra hanımın ve Maliye Bakanımız Berat bey ve ekibinin gayretleri ile en son geri ödeme listesine alınmış oldu. Bu günlerde Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanımızın da belirttiği şekilde imzalanmış olur. Burada yayımlandıktan sonra ilacın piyasaya verilebilirliğinde sorun yok."