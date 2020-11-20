Bakan Kurum’dan HDP’li Paylan'a sert tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümü siyaset üstü mesele olarak görmeleri gerektiğini belirterek, “Siz değerli vekillerden bu yöndeki çalışmalara destek olmanızı beklerim. Şehirlerimizde, ilçelerimizde yapılacak her projeye Bakanlık olarak destek vermeye çalışıyoruz. Kimseyi ayırt etmiyoruz. Biz Bakanlık olarak 5 milyar liraya kadar yüzde 50 faiz desteği vereceğiz. Tüm kentsel dönüşüm projelerine taşınma yardımı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ"

Kurum, Giresun’da üç bakan olarak kepçe üstünde gitmelerini eleştiren HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’a yönelik olarak, şöyle konuştu:

“Giresun sel felaketi alışık oldukları üzere tamamen bağlamından koparıp, ‘çevreye saygınız olmadığında kepçeye binersiniz’ diyor. Biz kimlerin bu milletin ödediği paralarla hain emellerini gerçekleştirmek için kepçeye bindiğini, kimlerin çukurlar kazdığını, sonra kepçeyle kazdıkları çukurlarda kimlerin gömüldüğünü biliyoruz. Bizi çevreci olmamakla suçlayanların çevreciliklerini de gördük. Şaşkınlık içerisindeyiz, hepsi birbirinden çiçek çocuklar olarak takdim edilen eli kanlı hıyanet çetesi mensuplarının çevreciliğini de, çevrecilik anlayışını da biz Doğu’nun, Güneydoğu’nun sokaklarında gördük, milletimiz gördü, bölgedeki kardeşlerimiz gördü.