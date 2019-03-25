Bakan Kurum, Gürpınar'da vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine ilişkin "Boş laflarla belediyecilik olmaz. Sana Gürpınar da Yakuplu da Beylikdüzü de İstanbul da kanmaz. 31 Mart akşamı gereken cevabı hem Beylikdüzü hem de İstanbul'da vereceğiz." dedi.

Kurum, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye birçok proje kazandıracaklarını dile getiren Kurum, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar gündemlerinde olan projelerden bahsetti.

Kurum, şehir ve yaşamla alakalı akla gelen Beylikdüzü'ndeki ihtiyaçların hepsinin giderileceğini belirterek, kentsel dönüşüm hususunda İstanbul ve Türkiye'deki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Beylikdüzü'nün sorunlarını ziyaretleri esnasında dinlediğini belirten Kurum, "2 bin 800 vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm sürecinde maalesef yıllardır sizi bekletiyorlar. Yıllardır sizi mağdur ediyorlar. Çünkü bunların alışkanlığı bu. Belediyecilik anlayışları da bu. İnşallah 1 Nisan sabahı gelir gelmez Beylikdüzü'nde Gürpınar'daki bu kentsel dönüşüm sürecini Mustafa Necati başkanımızla, sizlerin el birliğiyle, desteğinizle başlatacağız." diye konuştu.