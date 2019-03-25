HABER

Bakan Kurum, Gürpınar'da vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Boş laflarla belediyecilik olmaz. Sana Gürpınar da Yakuplu da Beylikdüzü de İstanbul da kanmaz. 31 Mart akşamı gereken cevabı hem Beylikdüzü hem de İstanbul'da vereceğiz" - "2 bin 800 vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm sürecinde maalesef yıllardır sizi bekletiyorlar. Yıllardır sizi mağdur ediyorlar. Çünkü bunların alışkanlığı bu. Belediyecilik anlayışları da bu"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine ilişkin "Boş laflarla belediyecilik olmaz. Sana Gürpınar da Yakuplu da Beylikdüzü de İstanbul da kanmaz. 31 Mart akşamı gereken cevabı hem Beylikdüzü hem de İstanbul'da vereceğiz." dedi.

Kurum, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye birçok proje kazandıracaklarını dile getiren Kurum, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar gündemlerinde olan projelerden bahsetti.

Kurum, şehir ve yaşamla alakalı akla gelen Beylikdüzü'ndeki ihtiyaçların hepsinin giderileceğini belirterek, kentsel dönüşüm hususunda İstanbul ve Türkiye'deki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Beylikdüzü'nün sorunlarını ziyaretleri esnasında dinlediğini belirten Kurum, "2 bin 800 vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm sürecinde maalesef yıllardır sizi bekletiyorlar. Yıllardır sizi mağdur ediyorlar. Çünkü bunların alışkanlığı bu. Belediyecilik anlayışları da bu. İnşallah 1 Nisan sabahı gelir gelmez Beylikdüzü'nde Gürpınar'daki bu kentsel dönüşüm sürecini Mustafa Necati başkanımızla, sizlerin el birliğiyle, desteğinizle başlatacağız." diye konuştu.

Kurum, kentsel dönüşümün vatandaşın rızasıyla yapıldığını aktararak, vatandaşın istemediği işlere asla izin verilmeyeceğini kaydetti.

Dönüşüm sürecinin sadece ilçe belediye başkanının başarabileceği bir iş olmadığına vurgu yapan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu işe ilişkin ilçe belediye başkanı senin derdinle dertlenecek. Derdinle dertlenen büyükşehir belediye başkanı, milletvekili, bakan ve Cumhurbaşkanı olacak. Hamdolsun Beylikdüzü'nde Gürpınar'da 1 Nisan sabahı bunların hepsi olacak. Biz buna gönülden ve yürekten inanıyoruz. 1994'te Cumhurbaşkanımız geldiler. Sosyal belediyeciliği her vatandaşa tanıtarak yürüttüler. 5 sene belediye başkanlığınızı yapmış kişi çıkıyor Kartal'da 'Siz 17 senedir ne yaptınız?' diyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmasının devamında AK Parti iktidarlarının 17 yılda hayata geçirdiği projeleri ve yaptığı hizmetleri anlatarak, "5 sene belediye başkanlığınızı yapmış kişi çıkıp diyor ki 'Siz kentsel dönüşümle ilgili ne yaptınız?' Biz bunları yaptık. Sen Beylikdüzü'ne, Gürpınar'a, Yakuplu'ya ne yaptın? İşte Gürpınar'ın durumu ortada. Bir tane kentsel dönüşüm projesi başlamadı. Bir tane başarılı bitmiş kentsel dönüşüm projesi göster. Millet bahçelerini, sosyal konut projelerini göster. Biz Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde yaptık. Sen ne yaptın? Boş laflarla belediyecilik olmaz. Sana Gürpınar da Yakuplu da Beylikdüzü de İstanbul da kanmaz. 31 Mart akşamı gereken cevabı hem Beylikdüzü hem de İstanbul'da vereceğiz."

Kurum'a vatandaşla buluşmasında AK Parti'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık da eşlik etti.

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Bakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulunduBakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulundu
Malatya’da kayısıyı don vurduMalatya’da kayısıyı don vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gürpınar Kentsel Dönüşüm seçim

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.