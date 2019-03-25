BAKAN KURUM; HER YIL 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de bugüne kadar 82 bin kişinin depremlerde yaşamını yitirdiğini belirtirken, “Artık hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyi ve hiç kimsenin riskli binalarda yaşamasını istemiyoruz. Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Gençlik ve Spor eski Bakanı Çağatay Kılıç ile birlikte Avcılar’a gelerek, henüz imar planı olmayan Yeşilkent Mahallesi’nde salon toplantısına katıldı. Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine ülke çapında kentsel çözüm projeleri geliştirdiklerini, 81 ile genelge gönderdiklerini, en acil, öncelikli alanlarda kentsel yönetim sürecini yönetmek istediklerini anlattı. Bakan Kurum, şöyle dedi:

"YEREL YÖNETİM TEK BAŞINA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPAMAZ"

“Bugüne kadar 82 bin insanımızı depremlerde kaybettik. Artık hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyi, hiç kimsenin riskli binada yaşamasını istemiyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1.5 milyon konut yapmak suretiyle dönüşümü gerçekleştireceğiz. 40 bin konutu TOKİ yapacak. Yaklaşık 250 bin konutu yerel yönetimlerimizle yatay mimaride, özümüzü kültürümüzü yansıtır biçimde yapacağız. Yüzde 50’ye kadar hibe desteği vererek tam 4 milyar kredi faizi desteği sağlamak istiyoruz. Bir ilçe belediyesi, yerel yönetim tek başına kentsel dönüşümü yapamaz. Sizi boş vaatlerle kandırır. Hele CHP belediyesi ise hiç yapamaz. Bakanlık olarak hazırız. İmar planını hazırlarız, Vatandaşımız ne istiyorsa onu yaparız. İsterseniz müteahhit ile isterseniz TOKİ ile konutunuzu yaptırırız. Kredi desteği ile her zaman vatandaşımızın yanındayız. Avcılar’daki Yeşilkent’i marka haline getireceğiz. Gaziosmanpaşa, ardından Esenler’de 60 bin konutluk temeli attık. Üsküdar’da, Beyoğlu, Kartal’da temelleri attık. Bunların çöp çamur çukur belediyesi gibi boş vaatlerle değil icraat yaparak, sahada proje yaparak bugüne geldik."