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Bakan Kurum: “Termik santraller fiilen projelere başlamazsa Bakanlığımız, 6’ncı ayı müteakip 20 kat ceza kesebilir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:42 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Mevcut tasarı, kanun 2022 yılına kadar süre veriyor gibi görünse de termik santrallerin filtrelemelerini yapmaları için 6 ay içinde o işe başlayıp filtreleme projelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Mevcut tasarı, kanun 2022 yılına kadar süre veriyor gibi görünse de termik santrallerin filtrelemelerini yapmaları için 6 ay içinde o işe başlayıp filtreleme projelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Fiilen termik santrallerimiz bu projelere başlamazsa Bakanlığımız, 6’ncı ayı müteakip gidip 20 kat ceza kesebilir” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) gerçekleştirilen “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları” programının açılış konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Termik santrallerin baca taktırılma zorunluluğunun 2 buçuk yıl kadar uzatılması ve AK Parti’li Mahir Ünal’ın yaptığı açıklamalar hatırlatılarak sorulan soruya Bakan Kurum, “Devlet kendi bütçesiyle taktıracak diye bir ifade ben kullanmadım. Biz şu an enerji noktasında termik santrallerin ürettiği enerjiye ihtiyaç var. Ancak bir taraftan da bu enerji üretiminden kaynaklı bacaların çevre kirliliğini engellemek adına, bacalara filtre takma zorunluluğu getirdik. Bunu AK Partimizin de içinde olduğu tüm meclisin de için olduğu oy birliğiyle birlikte yıl sonuna kadar süre verildi. Bir kısım santraller, buna ilişkin çalışmalarını başlattılar ve bitirme aşamasına geldiler. Bir kısmı ise fiilen projelendirdiler. Mevcut tasarı, kanun 2022 yılına kadar süre veriyor gibi görünse de termik santrallerin filtrelemelerini yapmaları için 6 ay içinde o işe başlayıp filtreleme projelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Fiilen termik santrallerimiz bu projelere başlamazsa Bakanlığımız, 6’ncı ayı müteakip gidip 20 kat ceza kesebilir, normal çevre cezalarının 20 katına kadar ceza kesebiliriz. Eğer 6’ncı ayın sonunda fiilen bu işletmeler ne proje vermiş ne de tedbir almamış ise biz de Bakanlıklar olarak, vatandaşımızın hayatını, sağlığını ilgilendiren konuda adımı devlet olarak atarız. İşi gerekirse resen yapar, ilgili yükleniciden de bedelini alırız” şeklinde cevap verdi.
6 ay içinde ilgili termik santrallerin projelere başlaması gerektiğini şayet başlamazsa gerekli yaptırımların uygulanacağını söyleyen Kurum, “Bu iş zaman alıyor. Sonuçta santrallerin küçüklüğünden büyüklüğüne kadar proje 3-5 günde bitmiyor. 6 ay içinde başlamaları gerekiyor, başladıktan sonra da etaplar halinde tedbirleri alacağız. 2 buçuk senenin sonunda bütün bacalar ve termik santraller tedbirlerini alırlar. Almazlarsa devlet olarak kapatma yetkilerine de sahibiz” dedi.
Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali’ne finansal bir teşvik verilmediğini de sözlerine ekleyen Kurum, “Vatandaşımızı yanlış bilgilendirmeye gerek yok. Devlet termik santrallerin filtreleme yapmalarına ilişkin teşvik yapması söz konusu değildir. Bu gider tamamen termik santrallerin kendilerine aittir. Bu noktada devlet olarak yapılmasını teşvik ediyoruz. Bunun dışında finans desteğimiz söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

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