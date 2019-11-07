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Bakan Kurum, Zonguldak'ta cami temel atma törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 18:31 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "18 ay gibi kısa sürede, 12 bin metrekarelik sahilde içerisinde bulunan, otoparklar, kütüphane, dinlenme alanları ve konferans salonunun olduğu camimizi Zonguldak'a kavuşturmuş olacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ın Karakum mevkisinde yapılan caminin temel atma törenine katıldı.

Milli Egemenlik Caddesi'ndeki inşaat alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun şekilde illerde valiler, belediye başkanları ve milletvekilleriyle vatandaşların sorunlarını yerinde görerek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kurum, camilerin insan hayatının merkezinde olduğunu ifade ederek, "Zonguldak'ın şanına yaraşır 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı çok önemli bir caminin kaba inşaatının temel atma töreni için geldik. 18 ay gibi kısa sürede, 12 bin metrekarelik sahilde içerisinde bulunan, otoparklar, kütüphane, dinlenme alanları ve konferans salonunun olduğu camimizi Zonguldak'a kavuşturmuş olacağız. İnşallah açılışını da cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yapar ve bölgemize, şehrimize önemli bir eseri kazandırmış oluruz." dedi.

Yıllardır Zonguldak'ın sorunu haline gelmiş lavuar alanıyla ilgili de Kurum, şunları kaydetti:

"Bu alana ilişkin sorunları milletvekillerimiz, belediye başkanımız bir önceki ziyaretimizde bize ilettiler. Biz de o gün hemen sorunları çözme sürecine girdik. Sağ olsun hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın hem de diğer bakanlıklarımızın yapmış olduğu katkılarla lavuar alanını Hazine'ye geri aldık. Lavuar ve cami alanıyla 70 bin metrekarelik düzenleme projesi yapacağız. 2020 Mart ayında lavuar alanının inşaatına da başlayacağız. Zonguldaklı hemşehrilerimize, kardeşlerimize bu alanı teslim etmiş olacağız."

- Sahil düzenleme projesi

Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar 56 bin metrekarelik alanda sahil düzenlemesi yapılacağını bildirerek, "Yıl sonuna kadar TOKİ Başkanlığımız buranın ihalesini yapacak. 2020 yılında da sürecimizi tamamlayıp Zonguldaklı kardeşlerimize bu alanı teslim etmiş olacağız. Fener Caddesi gerçekten Zonguldak'ın işlek caddesi. Vatandaşlarımızın her zaman vakit geçirdikleri, kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir alan. Bu alanda da hem zemini hem dükkan cephelerini, hem aydınlatmayı bir sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız. Belediyemize 2,5 milyon lirası hibe, 2,5 milyon lirası da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla kredi olmak üzere bu projeyi de yıl sonuna kadar inşallah tamamlayıp önümüzdeki yıl içerisinde tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Amaçlarının ilk günkü heyecan, aşk ve şevkle yeniden yollara düşerek Zonguldak'a ve vatandaşlara hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede gecemizi gündüzümüze katarak çevre düzenlemesinden millet bahçesine, kentsel dönüşümden altyapı projelerine kadar vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa Zonguldak'a destek olmak ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde, koymuş olduğu manifesto çerçevesinde şehirlerimize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak'a ayrı bir önemi, hassasiyeti var. Buradaki tüm projeleri yakinen takip ediyor."

Konuşmasının ardından butona basarak caminin temelini atan Kurum, tören alanına katılan davetlilere ve vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

Bakan Kurum daha sonra belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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cami Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum inşaat Zonguldak

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