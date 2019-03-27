Bakan Kurum'dan Giresun'a katı atık bertaraf tesisi sözü (2)

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİNİ EN AZA İNDİRECEK ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki temaslarının ardından Samsun'a geçti. Bakan Kurum, akşam yemeğinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Türkiye’de yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut olduğunu belirterek, "Acil öncelikli dönüşmesi gereken de 1.5 milyon konutumuz var. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 81 il valiliğimize bir genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında acil öncelikli alanlardan başlamak suretiyle kentsel dönüşüm çalışmasını yapmak istiyoruz. Bu anlamda her yıl 300 bin konut dönüşümü yapacağız ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1.5 milyon konutun dönüşümünü yapmış olacağız" dedi.

'BİZİM TERÖR KADAR ÖNCELİĞİMİZDİR KENTSEL DÖNÜŞÜM'

Metruk binalarla ilgili bir soru üzerine Bakan Kurum, "Bu metruk alanlarla alakalı da biz ne olursa olsun vatandaşımızı riskli binada veya deprem riski veya metrukluktan kaynaklı riskten oluşan binada oturtmak istemiyoruz. En son Kartal’da yaşadığımız olayı hepimiz biliyoruz. 21 tane canımız gitti. Biz 48 gün sonra yıkılan bina ile birlikte 10 binanın da kapsadığı alanda konutlarımızın dün temelini attık. 7 Haziran’da da vatandaşlarımıza sağlam güvenli konutlarını teslim edeceğiz. Bu metruk binaların yıkımını gerçekleştirerek vatandaşlarımıza da en kısa zamanda onları mağdur etmeyecek şekilde sağlam konutları vereceğiz. Biz bu dönüşümü vatandaşlarımızla el birliği içerisinde kararlı bir şekilde yürütmek zorundayız. Bizim terör kadar önceliğimizdir kentsel dönüşüm" diye konuştu.

Karadeniz bölgesinde iklim değişikliği etkileri ve yaşanan sel felaketleri sonrasında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bir soru üzerine Bakan Kurum, "En son biliyorsunuz Rize’de dere üzerindeki bir binanın yıkımını gerçekleştirdik. Böyle acil öncelikli binaların yıkımı noktasında valilerimizle belediye başkanlarımızla ortak çalışma yürütüyoruz. Aynı şekilde Bakanlığımız koordinasyonunda diğer bakanlıklarımızın da içinde bulunduğu bir çalışma grubu oluşturduk ve iklim değişikliğine yönelik, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek şekilde çalışma yapıyoruz bu anlamda. Gerekirse kentsel dönüşümü dere güzergahında yapacağımız yani o dere güzergahında hani biz acil öncelikli alanlar diyoruz ya o acil öncelikli alanlar bizim şehirlerimizde, Karadeniz’imizde o dere güzergahı üzerindeki alanlar. Neticede bu alanları da inşallah 1 Nisan sabahı bismillah diyerek yerel yöneticilerimiz ile birlikte yapacağız. Ve bu iklim değişikliğinin etkilerini, şehirlere alt yapıya etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle 5 sene çalışacağız" dedi.

HALK BULUŞMASINA KATILDI

Bakan Kurum, ardından İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde düzenlenen 'halk buluşması' programına katıldı. Burada halka seslenen Bakan Kurum, "Samsun’da tam 103 bin metrekare alanı kapsayan millet bahçesi yapım işi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Hiçbir sorun yok. En kısa zamanda size 103 bin metrekare millet bahçesini kazandıracağız ve sizlerin hizmetine sunacağız. Tabi bu bahçemiz Samsun’a yeter mi yetmez. Planladığımız başka millet bahçelerimiz de var. Bahri Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde 50 bin metrekare yine Bahçeler Mahallesi’nde 75 bin metrekare alan büyüklüğüne sahip millet bahçeleri projeleri var" diye konuştu.

'BAŞVURU SAYISI BUGÜN İTİBARİYLE 550 BİNİ AŞTI'

Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili olarak ise "Tüm Türkiye çapında, sosyal konut projelerimiz var. Bu sosyal konut projelerimizin de Sayın Cumhurbaşkanımız lansmanını yaptılar. Bu lansman çerçevesinde 2023 yılına kadar tüm Türkiye’de en az 250 bin sosyal konut uygulaması yapacağız. 2019 yılı için hazırlamış olduğumuz 50 bin sosyal konut projemizi açıkladık ve başvuru sayısı bugün itibariyle 550 bini aştı" dedi.