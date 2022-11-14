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Bakan Özer, lise öğretmeniyle buluştu! "Burada anaokulunuz olduğunu bilseydim..."

14.11.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmeniyle Hatay'da bir araya geldi.

Bakan Özer, lise öğretmeniyle buluştu! "Burada anaokulunuz olduğunu bilseydim..."

Bakan Özer, İskenderun ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısının ardından kentten ayrılmak için havalimanına gitti.

Havalimanında Özer'i, 1987'de eğitim gördüğü Tokat İmam Hatip Lisesi'ndeki felsefe grubu öğretmeni Hülya Rende karşıladı.

Özer, bir anaokulunda yöneticilik yapan eski öğretmeniyle sohbet etti.

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"ÖĞRENCİMİ BAKAN OLARAK GÖRMEK İNANIN ÇOK UMUT VERİCİ"

Rende, Bakan Özer'in okul öncesi eğitime verdiği önemin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Öğrencimi bakan olarak görmek inanın çok umut verici. Çok gururlandım, mutlu oldum. Yeniden görüşme 34 yıl aradan sonra burada kısmet oldu. Kente bir başka gelişinizde okulumuzu da ziyaret etmenizden mutluluk duyarım." diye konuştu.

Özer de görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada anaokulunuz olduğunu bilseydim yanınıza uğrardım. Sonraki gelişimiz için planlama yapıp, sizleri ziyaret edelim." dedi. (AA)

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