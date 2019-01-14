HABER

Bakan Pakdemirli: 2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını söyledi. Pakdemirli, "Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacak" dedi.

Bakan Pakdemirli: 2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılacak

Özgür ALTIN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını söyledi. Pakdemirli, "Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığı Kurumsal Altyapı Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, arazilerin miras yolu ile parçalanmasının en büyük sorun olduğunu söyledi. Pakdemirli, 5403 sayılı yasa ile tarım arazilerinin bölünmesinin önüne geçildiğini ve yeni projelerle tarım arazilerinin verimli kullanılmasını hedeflediklerini kaydetti.
Bugüne kadar 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, "2018 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 500 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışmasını da tamamladık. 2023'e kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışması yapacağız. Ülkemizde üretime daha da önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bu bağlamda yurt dışında tarım arazisi kiralamanın dışında atıl durumdaki tarım arazilerimizin yeniden üretime kazandırılması ve arazi bankacılığı gibi modellerin ülkemizde hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar da yürütüyoruz. Söz konusu bu arazilerin üretim yapılabilir hale getirilebilmesiyle ölçek ekonomisine uygun tarım işletmeleri oluşacak, tarım üretimi miktar ve kalite yoluyla daha güvenli hale gelecektir" diye konuştu.
'EL DEĞİŞTİRME İMKANLARI ORTAYA KONULACAK'
Bakan Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını belirterek, "Toprak, 81 milyon vatandaşımızı ilgilendiren, yenilenemeyen bir konudur. Bu çalıştay diğerlerinden farklı ve ağır olacak. Diğer yandan arazi bankacılığı uygulamasıyla arazilerin tarımsal niteliğini korumak amacıyla el değiştirme imkanları da ortaya konulacak. Bununla birlikte tarım arazilerinin mobilitesinin yani alım, satım ve kiralama gibi özellikleri de artırılacaktır. Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır" dedi.
Çalıştayın önemini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 7 bölgede düzenlenen çalıştayların sonuçlarının da değerlendireceği bu merkez çalıştayı çok önemsediklerini kaydetti. Bakan Pakdemirli, "İlimin ışığı olmayınca topraklar çorak kalıyor. Amacımız, çorak olması değil; hasılatı artırmaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli: 2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılacak

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Atatürk Havalimanı’nda pilotlara alkol testiAtatürk Havalimanı’nda pilotlara alkol testi
Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Perinçek 'ABD planlarını bozacak en önemli adımı' açıkladı!

Doğu Perinçek 'ABD planlarını bozacak en önemli adımı' açıkladı!

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon! Böyle yakalandılar

Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!

Trump'ın skandal açıklamasının ardından ABD'den bir açıklama daha: Yaptırım...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Palu ailesiyle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kritik açıklama!

Başsavcılıktan flaş Palu ailesi açıklaması: Cinsel istismar...

Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.