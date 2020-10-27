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Bakan Pakdemirli'den İskenderun'daki yangına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 20:18 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun'daki orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok" diyen Pakdemirli, yangınla ilgili sabotaj ihtimaline ilişkin ise "Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'den İskenderun'daki yangına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun'daki orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok" diyen Pakdemirli, "Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebileceğimiz şey iyiye doğru gittiği ancak kontrol altına alınması henüz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli. Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimaline ilişkin ise "Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı zaten yapıyor. Şu ana kadar bulunan ne herhangi bir ipucu var ne de herhangi bir bağlantı var" dedi.

Pakdemirli, Hatay'daki yangına ilişkin, "Tabii ki coğrafi şartlarının sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerinin de devam ediyor olması biraz daha çalışma koşullarımızı zorluyor ancak inşallah en kısa zamanda kontrol altına alma konusunda da arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar" açıklamasında bulundu.

AA

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