Bakan Pakdemirli: Dünyayı doyuran ülke, lider ülke olacak (2)

'DÜNYAYI BESLEYECEK TARIM VE GIDA ÜRETİMİNE İHTİYAÇ VAR' İzmir'de düzenlenen, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ilk 4 büyük tarım fuarı arasında yer alan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 'Tarım Bakanları Zirvesi' yapıldı. Sabahki açılış töreninden sonra öğleden sonra yapılan toplantıda, konuk ülkelerden bakanların katılımıyla zirve düzenlendi. Zirvede ilk sözü alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Konuşmasında, tarımın önemini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Türkiye'nin artan popülasyonla ilgili dünyayı besleyecek kadar tarım ve gıda üretimine ihtiyacı var. Bu zirveden ve ikili ilişkilerden dünyaya yönelik sonuçlar çıkacağını düşünüyorum" dedi. 'HER YIL 1,4 MİLYAR TON GIDAYI İSRAF EDİYORUZ' "Tarım savunmadan daha önemlidir" sözünün kendileri için önemli olduğunu belirten Pakdemirli, "Neden bunu söylüyorum? Teknoloji, savunma sanayisi elbette önemli. Eğer üretim yoksa buzdolabı boşsa karnınız açsa bunun hiçbir anlamı yok. Eğer tüm teknolojilere sahip olduğunuz halde yiyeceğe sahip değilseniz tabii afette, savaşta aç kalmanız içten bile değil. Nüfus artışı ve kentleşme, çölleşme, dünyanın sorunu. 2050 yılında yüzde 75 kentleşme olacak. Bunun için de yüzde 50 oranında gıdayı artırmamız lazım. 1 milyar insan aşırı yoksul. Buna karşılık 80 milyon insan da obez. Her yıl 1,4 milyar ton gıdayı israf ediyoruz. Bunun önemli bir bölümü de yenebilir halde. 39 ülkenin gıda, 80 ülkenin su ihtiyacı var. Yarınlarda su savaşları olmayacağının garantisi yok. Küresel ölçekte ekili alanlar, karasal alanların ormanların yüzde 60'ını temsil ediyor. Mevcut sanayi uygulamamalarıyla 2050 yılı için yüzde 65 sulama suyunu, yüzde 60 oranında da tarımsal alanları artırmamız lazım" diye konuştu. 'EV ÖDEVİMİZ ZOR' Tarımın geleceğinin tehdit altında olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Küresel ısınma, yanlış gübreleme bunun nedeni. Bu zor bir ev ödevi. Tek bir ülkeyle bunu başarmanın imkanı yok. Tüm ülkeler bir araya gelip, bu zor ev ödevini yapmamız lazım. Bunu yaparken, aile işletmelerini koruyacağız. Köyden kente göçü azaltmak için aile işletmelerine önem vereceğiz. Bir yandan mekanizasyon şart. 'Endüstri 4.0'ı mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Geçmiş dönemde Türkiye'de ineklerin kulaklarını küpelemek için proje geliştirdik. Küpede bir cep telefonu hattı olacak. Yaptığı her şeyi takip edeceğiz, bunu devlete olarak biz karşılayacağız. Bununla üreticinin yanın sıra bakanlığımıza önemli bir altyapı sağlamış olacağız. Tarımda artık dünyada konuşulmaya başlandı. İşin geleceği mutlaka tarımda. Tarım da 3 ana unsur var. Bilgi, teknoloji ve yönetsel anlamda tarımı ifade edebiliriz. Dünyada elektrikli traktör yok ama biz Türkiye olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'nı elektrikli traktöre bindirmeyi planlıyoruz. 8 saat çiftçinin işini gören traktörü yaparsak mazot derdinden inşallah üreticileri kurtarıyor olacağız." '2 MİLYON HEKTARI DAHA SULAMAYA AÇMAMIZ LAZIM' Tarım işletmelerinin kompleks yapıya da sahip olması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Büyük entegre projeler yapmamız lazımı. Tek başına yapamıyorsak hep birlikte bunu yapmamız lazım. Amiyane tabirle sineğin yağını çıkarmaz lazım. İyi bir planlamayla hasılayı mutlaka artırabiliriz. Tarlamızda neyin, ne kadara yetiştirildiğini bilmemiz lazım. Bizim 2 milyon hektarı daha sulamaya açmamız lazım. Bu büyük bir proje ama 5 yıl içerisinde kendisini ödediğini biliyoruz. Türkiye olarak adımlar attık yine atılacaktır" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşmasından sonra mevkidaşları Azerbaycanlı Bakan Goshgar Tahmazlı, Gürcistanlı Bakan Levan Davitashvili, KKTC'li Bakan Erkut Şahali, Sırbistanlı Bakan Branislav Nedimovic, Slovenyalı Bakan Aleksandra Pivec ve Somalili Bakan Siad Hussein de değerlendirme konuşmaları yaptı. Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)