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Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 20:04 | Son Güncelleme

OTOMOBİL YATIRIMI KONUSUNU ANLATTI Manisa'da üzüm rekoltesini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la olan otomobil yatırımı diyaloğunu anlattı.

OTOMOBİL YATIRIMI KONUSUNU ANLATTI

Manisa'da üzüm rekoltesini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la olan otomobil yatırımı diyaloğunu anlattı. Bakan Pakdemirli, "Kendimi Manisa'da evimde hissediyorum. Manisa 515 bin hektarda tarım yapılan bir şehir. Manisa sadece tarım değil, aynı zamanda bir de sanayi şehri. Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank bey, beni birkaç ay önce aradı. Dedi ki 'Manisa'da bir otomobil fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var. Çünkü arazilerde bakanlığınızı ilgilendiren kesimler var. Bakanlığınız çok önemli kilit bir noktada. Bu konuda ne yapabiliriz' dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin. Çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim" diyerek, isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkwagen'in yatırım için Manisa'yı seçtiğini ifade etti.

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