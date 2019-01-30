Bakan Pakdemirli, Pakistan Başbakanı Khan ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile bir araya geldi. Görüşmede Ağustos 2018’de göreve başlayan Pakistan Başbakanı İmran Khan’ı Türkiye’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Pakdemirli, sözlerine FETO/PDY hain darbe girişiminde Türkiye’nin yanında olduğu için Pakistan’a teşekkür ederek başladı. Bakan Pakdemirli, “Bildiğiniz gibi ülkemiz hem bulunduğu coğrafya hem de siyasi duruşu nedeniyle terör unsurları ile sık sık yüz yüze kalıyor ve 2016 yılında ülkemizde yaşanan FETO/PDY hain darbe girişimi sonrası sizlerin desteğini görmek Türkiye için çok önemli. Pakistan’da 2018 yılından beri olan gelişmeleri Türkiye olarak yakından takip ediyoruz. Özellikle yıl içerisinde ülkenizde meydana gelen ve bölgesel olarak bizim de mücadele ettiğimiz DEAŞ tarafından üstlenilen terör saldırılarını ülke olarak üzüntüyle karşıladık. Bütün dünya olarak terör saldırılarına karşı duruşumuzun gelecek yıllarda olumlu sonuçlar vereceğine inancımız tamdır” dedi.

“Tarımsal hasılada dünyada 7. sıradayız” Tarımın her alanında dost ve kardeş ülke Pakistan ile işbirliği yapılabileceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Bugün burada ülkemizdeki tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin önde gelen temsilcileri ile bir aradayız. Bu gibi görüşmeler vesilesiyle ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin daha da artacağına inanıyorum. Pakistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bizim için önemli ve mümkün olduğunca ilişkilerimizi korumak istiyoruz. Ticaret verilerine baktığımız zaman yıllar içerisinde stabil seyretse de ülkelerimiz arasında hem genel hem de tarımsal ticaretimizin olması gereken potansiyelden oldukça gerilerde olduğunu görüyorum. Özellikle tarım alanında süt ve süt ürünleri, nohut, mercimek, çay, zeytinyağı, şeker ve çikolata alanında önemli bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca ülkelerimizin sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tanışmalarının ve beraber iş yapmalarının önemli olduğuna inanıyorum. Tarımsal hasılada dünyada 7. sıradayız. Özellikle teknik bilgi ve teknoloji konusunda gayet iyi durumdayız” diye konuştu.

“Pakistan’a sulama yatırımları konusunda teknik destek sağlayabiliriz”

Ülkemizin su kaynakları bakımından iyi bir durumda olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “Genellikle sulamada yağmur suyu ve nehirlerden faydalanıyoruz. Yine son yıllarda sulama yatırımlarına ve teknolojilerine büyük bir önem vererek, tarımsal üretim hacmini yüzde 30 arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak Pakistan’a sulama yatırımları konusunda da teknik destek sağlayabiliriz” dedi.

Yine gıda işleme alanında da ülke olarak Türkiye’nin iyi bir konumda olduğunu ve dünya markası olma yolunda ilerleyen markaların olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, ilerleyen zamanlarda iş adamlarıyla beraber Pakistan’ı ziyaret edip, işbirliği imkânlarını görüşmek istediklerini sözlerine ekledi.

“Pakistan, tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip”

Pakistan Başbakanı İmran Khan ise iki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin tarım alanına yansımasının önemli olduğunu dile getirerek, “Türkiye tarım alanında çok iyi bir konumda. Ülkemiz de tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip. Özellikte sulama, gıda işleme, helal et ve tarımsal verimliliği arttırma konusunda Türkiye’den destek bekliyoruz” diye konuştu.

Görüşmede Pakistan Planlama Bakanı Makhdom Khusro Bakhtyar, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ile Türk özel sektör temsilcileri de yer aldı.

