HABER

Bakan Pakdemirli: Yereldeki iktidarla geneldeki aynı olmalı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

BAKAN PAKDEMİRLİ, AMASYA'DA Sinop'taki programlarının ardından Amasya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde incelemelerde bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ, AMASYA'DA

Sinop'taki programlarının ardından Amasya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde incelemelerde bulundu. TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece ve beraberindeki heyetle işletmede koyunculuk tesislerini gezen Bakan Pakdemirli, altız yavrulayan bir koyun ve kuzularına nazar boncuğu taktı. Kuzulama verimi ve et kalitesi açısından çok iyi olan Bafra ırkı koyunların, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere hemen hemen tüm bölgelerde yetiştirilebildiğini ve yoğun talep gördüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları dedi:

"Özellikle bugün Bafra ırkının ıslahı ile alakalı çalışmaları gördük, onları yerinde denetledik. Buradan son derece iyi bir netice aldığımızı görmekteyim. Bu çiftliğimiz son derece verimli bir çiftlik. Bu yıl içerisinde de bu verimin artacağını, çiftliğin cirosunun iki misline katlanacağını görüyoruz. Son derece talep gören bir ırkımız. Bafra ırkı, hızlı bir şekilde daha iyi neticeleri alabileceğimiz bir ırk. Tabii bunun yanında da kenevir ekimi yapıyor olacağız. Kenevir ile ilgili de bazı makinelerin testlerini de burada görmüş olduk. Kenevir sanayisinin de bir şekilde gelişmiş olması ve gelişme yolunda adım atılıyor olması bizim için son derece önemli."

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından, alanda ilk kenevir ekimini gerçekleştirdi, basınçlı sulama sistemlerini tarlada bilgisayar komutuyla çalıştırdı.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Bakan Selçuk deprem bölgesindeBakan Selçuk deprem bölgesinde
Binali Yıldırım: “ 31 Mart’ta Sancaktepe’de sancağı göklere çıkaracağız "Binali Yıldırım: “ 31 Mart’ta Sancaktepe’de sancağı göklere çıkaracağız "

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Diğer Haberler
Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.