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  4. Bakan Pakdemirli'den şehitler Köse ve Karakoç'un ailelerine ziyaret

Bakan Pakdemirli'den şehitler Köse ve Karakoç'un ailelerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 21:15 | Son Güncelleme

Bakan Pakdemirli'den şehitler Köse ve Karakoç'un ailelerine ziyaret

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Sinan Köse ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un Mersin'deki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Pakdemirli, merkez Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi'nde şehit Karakoç için kurulan taziye çadırında aileyle bir araya geldi.

Şehidin babası Çetin Karakoç'a başsağlığı dileklerini ileten, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Pakdemirli, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Evladınız bu ülkeyi korumak için şehit oldu. Bu ülke evladınızın hizmetlerini asla unutmayacak." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin de yer aldığı ziyarette Pakdemirli, şehit için dua etti.

- Şehit Köse'nin ailesine ziyaret

Bakan Pakdemirli, daha sonra şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse'nin Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Baba İsa Köse ve yakınlarına başsağlığı dileyen Pakdemirli, şehit için dua etti.

Baba İsa Köse'ye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Pakdemirli'ye ziyaretinde, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz eşlik etti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Köse ve Karakoç, memleketleri Mersin'de önceki gün son yolcuklarına uğurlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin şehit ailesi taziye

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