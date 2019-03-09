Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi (2)

'KADINLAR İÇİN 200 MİLYON DOLAR, 100 MİLYON TL KREDİ HAZIR'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'da AK Parti'nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç'in, girişimci kadınlar ile Rixos Downtown Hotel'de düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yemeğine katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gökçen Özoğan Enç, Antalya'da en son 1500 yıl önce Perge'de bir kadın belediye başkanının görev yaptığını, ondan sonra ise hiçbir kadının belediye başkanı olmadığını söyledi. Muratpaşa için 55 projesi olduğunu ve 5 yıl içinde bunları tamamlama sözü veren Enç, "Zaten 5 yıl içinde tamamlayamazsam tekrar belediye başkan adayı olarak karşınıza çıkmayacağım, hep 'erkek sözü' derler ya bu da 'kadın sözü' olsun" dedi.

Daha sonra konuşan Bakan Ruhsar Pekcan da bu sene Birleşmiş Milletler'in 'Dünya Kadınlar Günü' temasını, 'eşit düşün', 'zekice geliştir' ve 'değişim için yenilik yap' olarak belirlediğini kaydetti. Bakan Pekcan, "Yani BM de eşitliğin yolunun, inovasyondan geçtiğini söylemiş bize. Bizlere yeni yol haritası, kadın girişimciler olarak artık servis hizmetinden ziyade teknolojiye yönelmek. Biz de bakanlık olarak yanınızdayız. Öncelikle küresel firmalara, yeni küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmalara baktığınızda hemen hepsinin genç girişimciler tarafından kurulduğunu görüyorsunuz. Bu bir tesadüf değil, dolayısıyla genç girişimcilere ve kadınlarımıza öncelik vermeliyiz. Daha çok teknoloji, yenilikçi projeler üretmeliyiz. Bu firmalarda genelde mühendis, bilişimci, yazılımcı, grafiker, tasarımcı olarak genç kızlarımız ve kadınlarımız çalışıyor. Bunları yönlendirmemiz, kaynakları doğru kullanmamız gerekiyor. Hem kadınlara toplumda hak ettikleri yeri vermek hem de Türkiye'nin ihtiyacı için daha fazla kadın girişimciye ihtiyacımız var" diye konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİ ORANI YÜZDE 34'E YÜKSELDİ

BM verilerine göre iş hayatındaki kadın erkek oranı eşit olduğu zaman, gelişmekte olan 15 ülkenin kişi başı milli gelirinin yüzde 20 artacağının tespit edildiğini belirten Bakan Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim şu anda kadın girişimci oranımız, son 10 senede yüzde 23'ten yüzde 34'lere gelmiş durumda. Gerçekten 10 yılda çok hızlı bir ivme ama hala OECD ortalaması yüzde 51.3. Bunun çok gerisindeyiz. Ama ben bunu bir şans olarak görüyorum, demek ki kullanılmamış yüzde 15, 20'lik bir potansiyelimiz var. Erkeklerin iş hayatına katılma oranı da yüzde 72 seviyesinde."

"130 BİN KADIN GİRİŞİMCİ, 953 BİN KADIN YÖNETİCİ"

Bakan Pekcan, Türkiye'de 130 bin kadın girişimci, 820 bin kendi işini yapan kadın girişimci, 953 bin de kadın yönetici olduğuna dikkati çekti. Kadınların karar verici pozisyonlarda çalıştığı şirketlerde, şirketlerin karlılığı ve verimliliğinin daha yüksek olduğuna vurgu yapan Ruhsar Pekcan, "Zengin Kuzey Avrupa ülkelerinde kadının iş hayatına katılma oranları yüzde 60, 70'lerde. Yani kadın sayısı arttıkça milli gelir oranı da artıyor, hatta bazı ülkelerde politikalarda da yüzde 35, 40, 55 seviyelerinde. Sağolsun Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle aslında dört önemli bakanlığı, iki bakanlık olarak iki kadına teslim ederek güvenini, inancını, vizyonunu da göstermiş oldu" dedi.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Bakanlık olarak kadın ve genç girişimcileri, aynı zamanda ihracatçı yapmak üzere, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimci Daire Başkanlığı kurduklarını da söyleyen Pekcan, "Burada kadın ve genç girişimcilerimize, ihracat desteklerimizi anlatacağız. İhracat desteklerinden kadın ve genç girişimcilerin daha fazla nasıl yararlanabilecekleri konusunda onları bilgilendireceğiz. İhracat yapabilecekleri sektörlere yönlendirmeye çalışacağız. Kadın STK'larımızla işbirliği halinde uluslararası pazara açılma ve rekabet için bir URGE Projesi de başlattık" diye konuştu.

"200 MİLYON DOLAR VE100 MİLYON TL HAZIR"

Dün bütün iş kadınlarıyla bir müjde paylaştıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, "Daha çok yeni, şirket hisselerinin yüzde 51'i kadınlarda olan firmalara ihracat finansman desteği sağlayacağız. Bunun için Eximbank 200 milyon dolar ve 100 milyon TL kredi ayırmış durumda. Biz hazırız, siz hazır mısınız? Kadınların gelirlerinin yüzde 90'ını ailelerine, ekonomiye, eğitime harcadıkları görülmüş. Dolayısıyla kadın girişimcinin, ihracatçının artmasıyla ülke ekonomisi, sosyal kalkınma ve sosyal dengeye de katkı sağlamış oluyor" dedi.

Toplantının sonunda Bakan Pekcan'a, kadın girişimciler tarafından hazırlanan portakal kabuklarından çiçek demeti ile üzerinde ismi yazılı olan su kabağından obje hediye edildi.

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