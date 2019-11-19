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Bakan Pekcan: Gürcistan ile hedefimiz 3 milyar dolarlık ticaret 

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Hedefimiz, dengeli bir ticaret artışıyla 3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" dedi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Hedefimiz, dengeli bir ticaret artışıyla 3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile birlikte Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısı ve imza törenine katıldı. İmza töreninden sonra konuşan Bakan Pekcan, Gürcistan temsilcilerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2018 yılı itibariyle 1,5 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanımızın da önerdiği üzere, hedefimiz dengeli bir ticaret artışıyla 3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" dedi.
'AMACIMIZ, ZAMAN VE PARA KAYBINI ÖNLEMEK'
Toplantıda başarılı sonuçlar elde ettiklerini ve Bakan Turnava'ya, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nda iş birliği için çalışma teklifinde bulunduklarını belirten Pekcan, "Kendileri bu teklifimi kabul ettiler. Amacımız ülkelerimiz arasındaki nakliyede yaşanan gecikmeleri, zaman ve para kaybını önlemek. Bu doğrultudaki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
İki ülke arasındaki çalışmaların karşılıklı devam edeceğini ifade eden Bakan Pekcan, "İkili ticaretimizde yerel paraların kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla sayın bakana, ülkelerimiz arasındaki SWAP anlaşmasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların hızlandırılması yönünde görüşlerimizi ilettik" dedi.
Bakan Turnava da Türkiye ve Gürcistan'ın uzun yıllara dayanan ekonomik ve siyasi ilişkisi olduğunu belirterek en büyük ticaret ortaklarının Türkiye olduğunu söyledi.

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