Bakan Pekcan İEF’te Çin standının açılışını yaptı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) Çin Halk Cumhuriyeti standının açılışını yaptı.

İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, açılışın ardından stantları ziyaret etti. Çin Halk Cumhuriyeti standına geçen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Li Chenggang, Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası Ticaretin Desteklenmesi Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Shenfeng, Hindistan Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Vajana K. Thekkat ile bir araya geldi. Bakan Pekcan’a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. Bakan Pekcan yaptığı konuşmasında, "Çin Halk Cumhuriyeti sadece Çin’de üretilen ürünleriyle değil, tüm zarafetiyle ve görkemiyle bu fuara katılması bizim içim mutluluk verici. Çin şile tarihsel ve kültürel bağlarımız 5 bin yıl öncesine dayanır. İki ulusun uygarlıklarıyla birbirinden etkilendi. Bu ilişkilerin dengeli ve sürdürülebilir şekilde 21. yüzyıla taşınmasını ümit ediyoruz. Buradaki temaslar iş bağlantıları gelecekteki iş birliklerimiz için önemli bir platform olacaktır. Dünya ekonomisi ciddi bir değişimden geçerken bunun başlıca en önemli aktörlerinden birinin Çin olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye olarak vizyonumuzda Çinli firmalarla teknoloji yoğun alanlarda bölgesel işbirliğine başarmak var. Türkiye’nin kapıları Çin’e kadar açık. 21. yüzyılda yeni nesillere Türk-Çin işbirliğinin meyveleri sunmak üzere ortak yatırıma davet ediyorum sizleri. Gerçekleştirdiğimiz iş forumunda büyük iş ortaklıkların çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmasının ardından standın açılış kurdelesini kesti. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından geliştirilen teknolojileri inceleyen Bakan Pekcan ardından Hindistan standını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Bakan Pekcan ve beraberindekiler fuardan ayrıldı.

Öte yandan fuarın açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da stantları gezdikten sonra fuar alanından ayrılarak İstanbul’a dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanına geçti.

