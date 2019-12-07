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Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan’dan Manisa’da yoğun program

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan Manisa’nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Demirci-Köprübaşı yol çalışmalarını inceledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan Manisa’nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Demirci-Köprübaşı yol çalışmalarını inceledi. Bakanlar ardından vatandaşları selamladıktan sonra Demirci Kaymakamlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan Demirci ve Kula ilçelerinde düzenlenecek programlara katılmak üzere Manisa’ya geldi. 3 bakan ilk olarak Uşak’tan helikopterle Manisa’nın Demirci ilçesine geldi. Bakan Pekcan, Bakan Kasapopğlu ve Bakan Turan Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Demirci-Köprübaşı yol çalışmasını yerinde inceledi. Bakanlar, buradaki incelemelerin ardından Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost’tan yapımı devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dost, yol çalışmalarının 2020’de tamamlanacağı bilgisini verdi. Buradaki incelemeleri tamamlayan bakanlar, daha sonra Demirci ilçe girişinde vatandaşlar tarafından karşılandı. Bakan Pekcan, Bakan Kasapopğlu ve Bakan Turan’ın ilçeye gelmesi şerefine Demirci yöresine özgü halk oyunları oynandı.
3 bakan daha sonra Demirci Kaymakamlığında basına kapalı olarak düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

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