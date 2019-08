Bakan Selçuk, Bolu'da (2)

GENÇLİK KAMPLARI PROJESİ

Bolu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk burada partililerle toplantı yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, gençlik kamplarının eğitim konusunda çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle belirli dönemlerde gençlerimize bir hediye olarak ya da onların tatil dönemlerinde eğitim hususlarında daha da zenginleştirmek için düşündüğümüz projeler var. O projeler çerçevesinde de gençlik kampları çok önemli bir yer tutuyor. Mesela 'Çok okuyan, çok gezen' konusunda liseli çocuklara yönelik yaptığımız projede de eğer çocuklar dünya klasiklerinden belli eserlerinden birini okurlar ve bunu da bir video ile kanıtlar ise onları gençlik kamplarında misafir etme imkanımız olacak. Bunu okumayı zenginleştirmek, okumayı daha yükseltmek için yapıyoruz ama bir taraftan da çocuklarımızın kaynaşmasını, bütün farklı illerden gelen öğrencilerimizin bir arada tanışıp kaynaşmasını arzu ediyoruz. O yüzden de hayata geçmesini önemli buluyoruz." dedi.

Bakan Selçuk problemleri yerinde görmek için Bolu'ya geldiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bolu'da eğitim fotoğrafını çekmek ve bu fotoğrafa bağlı olarak da acaba Bolu için daha fazla ne yapabiliriz? Burada eğitimin kalitesini daha fazla nasıl yükseltebiliriz? Bunu yüz yüze gelip arkadaşlarla tartışmak, değerlendirmek ve bazı problemleri yerinde görmek istedik. Bazen Ankara'da meselenin ehemmiyeti çok güçlü bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hissedilemeyebiliyor. Onu da yüz yüze belediye başkanlarımızla, il teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla, sayın valimizle hep beraber bir değerlendirme imkanı buluyoruz."

OTELLERDE İŞ GARANTİLİ TURİZM LİSESİ

Bolu'da bulunan turizm otelcilik lisesinin Bolu'nun gururu olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bolu'nun aşçılık meselesi diğer bölümler gibi bir bölüm olmaktan ziyade Bolu'nun kimliğini ortaya koyan bir meseledir. Biz önümüzdeki en yakın yatırım planında bunu devreye sokacağız. Bunu şundan dolayı çok önemsiyoruz. Biz Türkiye'de turizm otelcilik liselerinde bir paradigma değişikliğine doğru gidiyoruz. Birçok otelimizin içerisinde bu tür liselerimizi açma imkanımız, iş garantili okullar en az 2 dili bilen çocuklar yetiştirmek ve okurken belirli bir ekonomik gelirin de sağlanması şeklinde tedbirlerle ve askerlikle ilgili bazı tedbirlerin de buna eklenmesiyle bu tür okullarımızın çok daha beğeni toplamasını ve üst düzeyden puanlarla bu okullara girilmesini arzu ediyoruz. Önümüzde o kadar çok talep var ki bu turizm otelcilik liselerine yeni kurduğumuz bu modele göre açılmasını arzu eden, isteyen o kadar çok talep var ki bunların alt yapısını kura kura götüreceğiz. Çünkü alt yapı kurulmadan yapılan her iş karşımıza başka bir problem olarak çıkıyor. Bu yüzden iyi düşünülmüş, iyi taşınılmış ve fizibilitesi sağlam yapılmış bir proje olarak devam ediyor" diye konuştu.

‘MESLEKİ EĞİTİM KONUSUNDA ALDIĞIMIZ TEDBİRLER MEYVESİNİ VERİYOR’

Mesleki liselere talebin arttığını aktaran Selçuk, "İnşallah mesleki eğitim konusunda aldığımız tedbirler meyvesini veriyor zaten. İlk defa bu kadar yüksek talep var meslek okullarına. İlk defa yüzde 1'lik dilimden öğrencilerin artık meslek liselerini tercih ettiği bir dönem yaşıyoruz. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde de meslek okullarına olan talebin çok artacağını ve çok değerleneceğini göreceksiniz inşallah. Bunun Türkiye ekonomisi için çok önemli, değerli buluyorum. Bu mesele milletin meselesi. Siz milletin hizmeti için bunu yapıyorsunuz. Biz de aynı şekilde milletin hizmetinin peşindeyiz” dedi.

‘ÜLKESİNİ, İNSANLIĞIN DEĞERLERİNİ GÖZETEN NESİLLER’

Bakan Selçuk ülkesini, aynı zamanda insanlığın değerlerini de gözeten nesillere ihtiyacımız olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yeni bir aşamanın yeni bir hızlanmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü dünya değişiyor. Zamanın ruhuna uygun olarak eğitim de sürekli kendini yenilemeli. Dünya ile yarışabilmek için bizim çocuklarımızın dünya standardında eğitim alabilmesi için ciddi bir altyapı kurmamız gerekiyor. Bununla ilgili her türlü zemin ve şartlar müsait. Çünkü şimdiye kadar altyapı anlamında çok büyük yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar sayesinde bu okullarımızın kalitelerinin artırılması konusunda vurgu yapabiliyoruz. Bu amaçla Bolu konusunda biraz önce değerlendirme fırsatımız oldu. Bolu'nun rakibi ya da yarışacağı şehirler Türkiye'nin diğer şehirleri değildir. Bolu'nun yarışacağı şehirler Tokyo'dur, New York'tur, Paris'tir, Londra'dır. Bizim hedefimizi sadece belli sınavlarla kısıtlamamamız gerekiyor. Bu çocukları dünyanın neresine giderse gitsin becerisi olan, başarısı olan çocuklar haline getirmemiz lazım. Bu arada da ayakları bu toprağa basacak, bu milletin değerleri ile bu milletin bu topraktaki hatırası ile barışık olan ve hürmetini eksik etmeyen çocuklar, gençler yetiştirmek durumundayız. Bu sebeple kendi ülkesini, aynı zamanda insanlığın değerlerini de gözeten nesillere ihtiyacımız var. Bunun için de ekip olarak, arkadaşlar olarak elimizden geleni yapıyoruz."

