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Bakan Selçuk: "Gençlere yakışan, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli mücadelenin gençleri gibi çalışarak, vazifesini yaparak, ülkesini düşünerek, iyilik ve dürüstlük peşinde koşarak, kendine ve yapabileceklerine inanarak, bu bayram, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk: "Gençlere yakışan, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli mücadelenin gençleri gibi çalışarak, vazifesini yaparak, ülkesini düşünerek, iyilik ve dürüstlük peşinde koşarak, kendine ve yapabileceklerine inanarak, bu bayram, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Selçuk, "Gerçekten milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtardı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, ayrıca Türk gençliğine hitaben, "Sevgili gençler size yakışan milli mücadelenin gençleri gibi çalışarak, vazifesini yaparak, ülkesini düşünerek, iyilik ve dürüstlük peşinde koşarak, kendine ve yapabileceklerine inanarak, bu bayram, bu bayrak benimdir, hakkımdır diyerek bayram kutlamaktır. Bu yüz yıl önce de böyleydi, bugün de böyle. Daima kutlu olsun" yazısı ile birlikte bir fotoğraf paylaştı.

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