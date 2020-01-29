Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak (2)

5580 SAYILI KANUN TBMM'YE GELİYOR

Türkiye Özel Okullar Derneği'nin sempozyum açılış töreni sonrasında basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5580 sayılı özel okullarla ilgili kanun çalışmasında teknik düzeltmeler yapıldığını, bittikten sonra TBMM'ye geleceğini söyledi. Bakan Selçuk, "Burada önemli olan özel okullaşmanın önündeki problemlerin kalkması ve sistemin uluslararası bir standardı koruması ve sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması amacını taşıyor. Halkın özel okullara olan güveni, öğretmenlerimizin bir takım haklarının dikkate alınması gibi birçok konuda içerik sözkonusu. Bunlar tam netleştiğinde paylayacağız" dedi.

ÖZEL OKULLARA TEMİNAT

Yasada özel okul kuracaklarla ilgili teminatın tam olarak netleşmemekle birlikte söz edildiğini belirten Bakan Selçuk, “Eğitimdeki finansmanın eğitimde kullanılmasıyla ilgili hususlardan söz ettik. Özel okullarımızdaki öğretmenlerimizin haklarından söz ettik. Bütün bunlar aslında bizim ilkesel olarak üzerinde durduğumuz konular. Pratik olarak da hayata geçirmek istediğimiz konular. Ama hukuksal altyapısı, yasadaki mevcut durum ne şekilde dönüşülecek, farklı senaryolarla bunu ortaya koyduk. Bu senaryolar ihtiyaçlar doğrultusunda Meclisimizin önüne gelecek. Şu anda teknik çalışmalar bitmek üzere ve çok kısa zamanda bu konuda bir talebimiz olacak" diye konuştu.

OKULLAR ARASI FARK AZALTILACAK

Sınav baskısının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında okullar arası ve okular içi farklılıklarının azaltılması olduğundan da bahseden Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Bu farklar insan kaynağı açısından, finansal imkanlar çerçevesinde, okulların fiziksel altyapısıyla ilgili, spor, sanat, laboratuvar gibi hususlar açısından farklılıklar olabilir. Ki bu farklılıklar belli ölçülerde var ve her bir okulumuzu coğrafi bilgi sistemi dahilinde sınıf sınıf, bahçeleri, imar planları, bütün imkanları, internet, laboratuvar altyapıları gibi okullarımızı artık dijital olarak izleme imkanımız var. Bu imkan bize okullar arası ve okullar içi farkın ne olduğunu da gösteriyor. Bizim hedefimiz bu farkı azaltarak, insanların sadece belli okullara değil, diğer okulların da imkanlarının genişlediğini görerek o okullara da rağbet etmesine altyapı kurmak."

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