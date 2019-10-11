Bakan Selçuk'tan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Ülkemin kız çocuklarına. Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kendi seslendirdiği videolu mesaja yer verdi.

Selçuk, "#seniyiyseniyiyiz" etiketiyle paylaştığı videoya, "Kız çocuklarına söylediklerim ve söyleyeceklerim vardı. Bugün buna vesile olsun. Her birinin önünde eğilip tek tek, gözlerinin içine bakarak anlatmak isterdim. Söyleyeceklerimi kendi sesimle duyurmak istedim. Siz de onlara anlatın ki güzel yaşasınlar." notunu ekleyerek, şunları kaydetti:

"Ülkemin kız çocuklarına. Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap.