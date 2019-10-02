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Bakan Selçuk'tan "Dünya Şiddetsizlik Günü" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Çocuğun gördüğü, duyduğu, şahit olduğu, maruz kaldığı her türlü şiddet yaşam boyu sırtında taşıyacağı ağır bir yüktür"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuğun gördüğü, duyduğu, şahit olduğu, maruz kaldığı her türlü şiddet yaşam boyu sırtında taşıyacağı ağır bir yüktür." ifadesini kullandı.

Selçuk, 2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çocuğun gördüğü, duyduğu, şahit olduğu, maruz kaldığı her türlü şiddet yaşam boyu sırtında taşıyacağı ağır bir yüktür. Günün birinde kullanma ihtimali ise sırtına yüklediğimiz yük kadardır. Şiddete hayır diyeceksek, bütün gücümüzle ve hep beraber diyeceğiz."

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2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter

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