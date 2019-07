Bakan Soylu Ağasar kıyafetini giydi, şenliğe katıldı

"Kaçak göçe müsaade etmemiz elbette ki mümkün değildir"

Türkiye’nin felaket senaryolarına teslim olmayacağını belirten Bakan Soylu, "Göçle alakalı işlerde aksayan yerlere yeni çözümler üretiyoruz. Birileri bu meseleden siyasi rant elde etmek için gelişigüzel konuşuyorlar. İftiralar, fitneler üretiyorlar. Herkes müsterih olsun. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Dün biz bunları yapıyoruz diye bize kabahat bulanlar bugün şimdi başka türlü fitnelerle bu huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Bize güvenin. Ensar çizgisinden sapmış değiliz. Yasal yollardan gelmiş hiçbir muhaciri sınırdışı ettiğimiz yoktur. Bu politikamızdan herhangi bir sapmamız da söz konusu değildir. Ancak kaçak göçe müsaade etmemiz elbette ki mümkün değildir. Dün de aynısını yapıyorduk, bugün de aynısını yapıyoruz. Herkes emin olsun ki Türkiye felaket senaryolarına teslim olmayacaktır; bu meseleden güçlenerek çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu oranı 2019 yılında azaldı"

"Uyuşturucu sebebiyle ölümleri de 2017 sonundan 2018 sonu itibarıyla yaklaşık aynı oranda azalttık. 2019’da rakamlar 2018 yılına göre yüzde 35 eksiklikle gitmektedir" diyen Bakan Soylu, "Trafik kazalarında ölümleri geçen yılın ilk 6 aylık dönemine oranla yaklaşık yüzde 35 aşağı çektik. Her birinize yalvarıyorum sizlerde çocuklarınıza yalvarın ne olursunuz sürat yapmasınlar. Trafikte emniyet kemerini kullansınlar. Yasak olan yerlerde, düğünlerde, şenliklerde, festivallerde silah atmayalım. Silahı seven bir toplumuz doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı daha çok seviyoruz. Uyuşturucu sebebiyle ölümleri de 2017 sonundan 2018 sonu itibarıyla yaklaşık aynı oranda azalttık. 2019’da rakamlar 2018 yılına göre yüzde 35 eksiklikle gitmektedir. Şehirlerimizde asayiş olayları, hırsızlık olayları azaldı. Yani uğraştığımız, ele aldığımız her meselede Türkiye, bugün olumlu gelişmeler yakalamıştır. Ekonomide makro göstergeler, turizm rakamlarımız, Doğu ve Güneydoğu’daki günlük hayatın normalleşmesi, gençlerin artık terör örgütüne katılmak için dağa çıkmaması, şu güzel yayla şenliği gibi şenliklerin Doğu ve Güneydoğu’daki yaylalarımızda da yapılmaya başlaması, bunların her biri kendi adına ülkemizde istikrarın ve doğru bir liderliğin meyveleridir" dedi.