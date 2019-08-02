HABER

Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Anayasa Mahkemesi'nin malum kararını içimize sindirmemize aklımız, vicdanımız ve yaşadıklarımız mani olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) barış akademisyenleriyle ilgili verdiği hak ihlali kararıyla ilgili konuştu.

"AKLIMIZ, VİCDANIMIZ VE YAŞADIKLARIMIZ MANİ OLMAKTADIR"

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Her şey ortadayken, çukur ve barikat eylemlerini yıllarca ve defalarca ortaklık yaptıkları FETÖ üzerinden okuyarak bu suçu örtbas etmeye çalışmak, kurnazlık ve sinsiliktir. Oysa tarih, adalete ve gerçeklere teslimdir, kurnazlığa değil. Üstünü örtemeyecekleri gerçek şudur; çukur eylemleri sonrası orada yaşayan, evleri PKK'lılar tarafından işgal edilen, yakıp yıkılan halk, PKK'ya kabarık bir fatura kesti. Demirtaş ve PKK, bu faturadan kurtulmaya çalışıyor. Yakıp yıktıkları yerlerde bugün var olan huzuru kıskanıyor olabilirler. Bunu anlayabiliyoruz. Ancak PKK ve Demirtaş, milletin kestiği faturadan kaçamayacaklardır. Bu bağlamda AYM'nin malum kararını içimize sindirmemize aklımız, vicdanımız ve yaşadıklarımız mani olmaktadır. Demirtaş gibilere tarihi çarpıtma imkanı sağlamaları da ayrı bir üzüntümüzdür."

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Muratlı Sınır Kapısı açılmalı"CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Muratlı Sınır Kapısı açılmalı"
CHP'li Yücel: Hatadan dönmek fazilettir, erdemdirCHP'li Yücel: Hatadan dönmek fazilettir, erdemdir
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AYM Barış akademisyenleri

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

MHP'den Bahçeli'nin 'İYİ Parti' çağrısı hakkında açıklama

MHP'den Bahçeli'nin 'İYİ Parti' çağrısı hakkında açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Fatih Portakal'ın eleştirisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.