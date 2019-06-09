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Bakan Soylu, bayram tatilinde trafikte ölenlerin sayısının 70 olduğunu açıkladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, bayram tatilinde trafikte ölenlerin sayısının 70 olduğunu açıkladı 

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendiren Soylu 8 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti.
Bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaşımızı kaybettiğimizi belirten Soylu; "Biz bayramın ilk gününden itibaren tüm arkadaşlarımız çok yoğun bir denetimde bulunduk. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz yollardaydı. 9 bin ekibimiz vardı her gün. İlk beş ayda trafik kazalarında yaklaşık yüzde 39 civarında bir azalış sağladık. 2017 yılında Türkiye'de 7 bin 427 civarında bir ölüm vardı trafik kazalarında. 2018 yılın bunu 6 bin 675 e çektik. Bu da 2 bin kişinin daha az ölmesi demek. Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı. Bu bayramda şu ana kadar ölenlerin sayısı 70 vatandaşımız oldu" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Bakan Soylu, bayram tatilinde trafikte ölenlerin sayısının 70 olduğunu açıkladı Bakan Soylu, bayram tatilinde trafikte ölenlerin sayısının 70 olduğunu açıkladı

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