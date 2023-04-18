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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'TikTok' göndermesi: Sanki ömrü mutfakta geçmiş mübarek...

18.04.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. 14 Mayıs'taki seçimlerden Cumhur İttifakı'nın yine zaferle çıkacağını belirten Soylu "Ondan sonra Kemal Bey otursun mutfağa yalandan, sanki ömrü mutfakta geçmiş mübarek, TikTok çeksin TikTok" diye konuştu.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'TikTok' göndermesi: Sanki ömrü mutfakta geçmiş mübarek...

İstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta bulunan AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, AK Parti'nin Türkiye'de çok önemli adımlar attığını belirterek, bugün de Cumhur İttifakı'nın büyük adımlar attığını söyledi.

Konuşmasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Soylu, 14 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı'nın yine zaferle çıkacağını söyledi.

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"KEMAL BEY OTURSUN MUTFAKTA TİKTOK ÇEKSİN"

Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekeceği iddiasında bulunan Soylu, "Kemal Bey otursun mutfağa yalandan, sanki ömrü mutfakta geçmiş mübarek, TikTok çeksin TikTok" diye konuştu.

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"SANKİ ÖMRÜ MUTFAKTA GEÇMİŞ..."

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

"Allah'ın izniyle biz bu seçimi kazanacağız Kemal'e de bay bay diyeceğiz. Ondan sonra Kemal Bey otursun mutfağa yalandan, sanki ömrü mutfakta geçmiş mübarek, Tiktok çeksin Tiktok. Hiç merak etmeyin bu ülkede bu millet feraset sahibi bir millettir. Vicdan sahibi millettir. Kimin iş yapacağını, kimim iş yapmayacağını en iyi bu millet bilir. Kimin kendi tarafında olduğunu kimin Amerika'nın ve Avrupa'nın tarafında olduğunu en iyi bu millet bilir."

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