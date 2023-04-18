'Büyük risk' diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu: Herkes bilmeli ki...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer moderatörlüğünde gerçekleşen ve “Değişim Senin Elinde” adıyla düzenlenen etkinlikte Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Program boyunca gençlerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun 'Bayraktar' ile ilgili gelen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir gencin "Milli savunma alanında yapılan teknolojik gelişmeler ve İHA, SİHA gibi savunma sanayisine yapılan yatırımlar devam edecek mi?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, bulunduğu konum itibariyle Türkiye'nin çok güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Savunma sanayisine yapılan yatırımların devam edeceğinin altını çizen CHP lideri, "Dünyanın bütün rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor, bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara ya da Katarlılara sattı. Olmaz." diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"HOLLANDA KAPTI VE HÂLÂ DA GİDİYORLAR"

"Yıl 1974 gizli bir Bakanlar Kurulu var savunma sanayisi ile ilgili. O dönem açılan pek çok kurum var. ASELSAN var , ROKETSAN var, fabrikalarımız var... Bütün bunların hepsi var ve gayet güzel çalışıyorlar. Yalnız ASELSAN'da çalışan çok nitelikli elemanlarımızın büyük bir kısmını Hollanda kaptı ve hâlâ da gidiyorlar.

Bunların tamamının geliştirilmesi ve büyümesi lazım. Yatırımların mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya kritik bir yer. Türkiye'nin güçlü olması lazım.

"BUNLARIN TAMAMI BÜYÜTÜLECEK"

Güç aynı zamanda sizin savunma sanayinizin güçlü olmasına bağlıdır. Eğer bu alanda güçlü olursanız, illa silah kullanacağım diye bir kural yok, ama herkes bilmeli ki Türkiye savunma sanayide önemli bir aşamayı katetmiştir. Bunların tamamı büyütülecek.

"DEVLETLE BERABER YÜRÜMEK ZORUNDADIR"

Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor, bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara ya da Katarlılara sattı. Olmaz. Dünyanın bütün rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan ordudur. Devlet kontrol edecek ama özel sektör de aynı zamanda parçalarını üretebilir, üretimlere geçebilir. Bunların hepsi mümkün."