Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek! En yakın rakibine fark arttı... Oy oranları gündem yaratacak

14 Mayıs'a bir aydan az süre kala paylaşılan anket sonucuna göre kararsız seçmen dağıtıldıktan sonra dahi seçim ilk turda sonuçlanmayıp ikinci tura kalıyor. Seçimi kazanacağını üstüne basa basa vurgulayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranının dikkat çektiği ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kayda değer oranda fark olduğu görülüyor.

CHP YÜZDE 30'UN ALTINDA

MAK Araştırma, 10–16 Nisan tarihleri arasında 52 ilde 5 bin 750 kişiyle seçimlere yönelik anket çalışması yürüttü. "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?" sorusuna yanıt olarak kararsız seçmenler dağıtılmadan önce ortaya çıkan tablo şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 34,5

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 11,2

Yeşil Sol Parti: 9,1

MHP: Yüzde 6,9

MEMLEKET PARTİSİ, YRP, TİP...

Yüzde 4 oranındaki kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldıktan sonra ise ortaya şu tablo çıkıyor:

AK Parti: Yüzde 35,8

CHP: Yüzde 29,1

İYİ Parti: Yüzde 11,7

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,5

MHP: Yüzde 7,2

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4

TİP: Yüzde 1,4

BBP: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 0,8

İTTİFAKLARDA SEÇMENİN YÜZDE 4'Ü KARARSIZ

"14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?" sorusunun yöneltildiği seçmenlerin verdikleri yanıtlara göre sıralama ise şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 44

Millet İttifakı: Yüzde 40

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10,3

ATA İttifakı: Yüzde 1

Sosyalist Güç Birliği: Yüzde 0,4

Kararsız/Cevap yok: Yüzde 4

Hiçbir ittifakta yer almayan bir partiye oy vereceklerin oranı ise yüzde 0,3 olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI REKABETİ...

Cumhurbaşkanı adayları kıyasıya rekabeti sürdürürken ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu da yöneltildi.

İşte o soruya karşılık Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki farkın dikkat çektiği tablo: