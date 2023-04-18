Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek! En yakın rakibine fark arttı... Oy oranları gündem yaratacak

14 Mayıs'a bir aydan az süre kala paylaşılan anket sonucuna göre kararsız seçmen dağıtıldıktan sonra dahi seçim ilk turda sonuçlanmayıp ikinci tura kalıyor. Seçimi kazanacağını üstüne basa basa vurgulayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranının dikkat çektiği ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kayda değer oranda fark olduğu görülüyor.
MAK Araştırma, 10–16 Nisan tarihleri arasında 52 ilde 5 bin 750 kişiyle seçimlere yönelik anket çalışması yürüttü. "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?" sorusuna yanıt olarak kararsız seçmenler dağıtılmadan önce ortaya çıkan tablo şu şekilde:
Yüzde 4 oranındaki kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldıktan sonra ise ortaya şu tablo çıkıyor:
"14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?" sorusunun yöneltildiği seçmenlerin verdikleri yanıtlara göre sıralama ise şöyle:
Cumhurbaşkanı adayları kıyasıya rekabeti sürdürürken ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu da yöneltildi.
İşte o soruya karşılık Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki farkın dikkat çektiği tablo: