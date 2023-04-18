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Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek! En yakın rakibine fark arttı... Oy oranları gündem yaratacak

18.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere yalnızca 26 gün kala seçim anketlerinden sonuncusu paylaşıldı. Anketin sonuçlarına göre hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu belirleyebilecek yüzde 4 oranında kararsız seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı adaylarından biri en yakın rakibine yüzde 4,1 oranında fark atarken milletvekilliği seçimlerinde de yüzde 4 oranında farkla bir ittifak ipi göğüslüyor. YRP ve Memleket Partisi'nin oy oranları da dikkat çekti.

Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek! En yakın rakibine fark arttı... Oy oranları gündem yaratacak

14 Mayıs'a bir aydan az süre kala paylaşılan anket sonucuna göre kararsız seçmen dağıtıldıktan sonra dahi seçim ilk turda sonuçlanmayıp ikinci tura kalıyor. Seçimi kazanacağını üstüne basa basa vurgulayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranının dikkat çektiği ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kayda değer oranda fark olduğu görülüyor.

CHP YÜZDE 30'UN ALTINDA

MAK Araştırma, 10–16 Nisan tarihleri arasında 52 ilde 5 bin 750 kişiyle seçimlere yönelik anket çalışması yürüttü. "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?" sorusuna yanıt olarak kararsız seçmenler dağıtılmadan önce ortaya çıkan tablo şu şekilde:

  • AK Parti: Yüzde 34,5
  • CHP: Yüzde 28,1
  • İYİ Parti: Yüzde 11,2
  • Yeşil Sol Parti: 9,1
  • MHP: Yüzde 6,9

1

MEMLEKET PARTİSİ, YRP, TİP...

Yüzde 4 oranındaki kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldıktan sonra ise ortaya şu tablo çıkıyor:

  • AK Parti: Yüzde 35,8
  • CHP: Yüzde 29,1
  • İYİ Parti: Yüzde 11,7
  • Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,5
  • MHP: Yüzde 7,2
  • Memleket Partisi: Yüzde 1,2
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4
  • TİP: Yüzde 1,4
  • BBP: Yüzde 1,2
  • Zafer Partisi: Yüzde 0,8

2 (partiler-dağıtıldı)

İTTİFAKLARDA SEÇMENİN YÜZDE 4'Ü KARARSIZ

"14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?" sorusunun yöneltildiği seçmenlerin verdikleri yanıtlara göre sıralama ise şöyle:

  • Cumhur İttifakı: Yüzde 44
  • Millet İttifakı: Yüzde 40
  • Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10,3
  • ATA İttifakı: Yüzde 1
  • Sosyalist Güç Birliği: Yüzde 0,4
  • Kararsız/Cevap yok: Yüzde 4
  • Hiçbir ittifakta yer almayan bir partiye oy vereceklerin oranı ise yüzde 0,3 olarak belirlendi.

3 (ittifak)

CUMHURBAŞKANLIĞI REKABETİ...

Cumhurbaşkanı adayları kıyasıya rekabeti sürdürürken ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu da yöneltildi.

AA-20230413-30838738-30838736-CUMHURBASKANI_SECIMINDE_KULLANILACAK_OY_PUSULASI_ICIN_BASIM_TALIMATI_VERILDI

İşte o soruya karşılık Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki farkın dikkat çektiği tablo:

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,8
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,7
  • Muharrem İnce: Yüzde 3,4
  • Sinan Oğan: Yüzde 1,1
  • Kararsız/Cevap yok: Yüzde 4

4 (cb)

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