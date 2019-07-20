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Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığının Çeşme ilçesindeki kampında kalan gençlerle buluşarak, sanat faaliyetlerine katıldı.Çeşitli faaliyetler için İzmir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının kampını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığının Çeşme ilçesindeki kampında kalan gençlerle buluşarak, sanat faaliyetlerine katıldı.

Çeşitli faaliyetler için İzmir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının kampını ziyaret etti. İlk olarak kampın yemekhanesinde gençlerle sohbet eden bakanlar, birlikte fotoğraf da çekildi. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmasında, “Siz bizim gözbebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için. Türkiye’yi sizin önünüze koyabilmek için gayret sarf ediyoruz. Türkiye’yi karıştırmak isteyenlere müsaade etmemek için, sizin üniversitelerde bilim ve ilimle buluşmanız, güzel mesleklerle ulaşmanız için birlikte gayret gösteriyoruz” dedi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gençlere selamını ileterek, kampçıların iyi dinlenmesini istediğini aktararak, iyi kararların ancak dingin beyinlerle alınabildiğini dile getirdi.

Türkiye’deki 38 gençlik kampına 800 bin kişinin müracaat ettiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:
"Bu o kadar güzel bir etkinlik ki bizim de sizin yaşınızda olasımız geldi. İnanıyorum ki 6 gün içinde güzel etkinlikler olacak. Burada kurduğunuz arkadaşlıkları devam ettirin. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Kardeşlik içinde güzel, yaşanır bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Siz de sizden sonrakilere bırakacaksınız."

“Gençlerin iyi yetişmesi çok önemli"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise iyi eğitim için çalıştıklarını ifade ederek, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu nedenle gençlerin iyi yetişmesi çok önemli” diye konuştu. Japonya ziyaretinde insanların birlikte çalışmaktan keyif aldığını gözlemlediğini söyleyen Pakdemirli, "Planlı programlı olmalıyız. Sizler çok şanslı bir gençliksiniz. Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi yönettiği bir döneme denk geldiniz." dedi. Bakan Pakdemirli, kalkınmanın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile başladığını, son 15 yılda da Türkiye’de çok önemli şeyler olduğunu dile getirerek, "İyi bir yönetim sistemine kavuştuk, eksiklerimizi giderip emaneti size teslim edeceğiz” diye konuştu.

Soylu ve Pakdemirli, konuşmalarının ardından çeşitli etkinliklerle gençlerin sanat faaliyetlerini izledi. Bakan Soylu, şarkı söyleyen gençleri alkışlarken, eline tenis raketi alarak gençlerle de tenis oynadı.

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında

Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında
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