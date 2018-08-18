Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (2)

SOYLU, ÇORUM'DA OTOBÜS YOLCULARIYLA GÖRÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'nin ardından Çorum’un Sungurlu ilçesine geldi. Helikopterle Şehir Stadı'na inen Bakan Soylu daha sonra ‘Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında D 100 Karayolu’nda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Bakan Soylu burada uygulama kapsamında durdurulan sürücüler ve araçların içerisinde bulunan yolcularla sohbet etti. Bakan Soylu durdurulan bir otobüsün içine girerek yolcularla da görüştü. Bazı vatandaşlar Bakan Soylu ile selfie çektirdi.
Bakan Soylu uygulama sırasında araçlarda bulunan çocuklara, hatalı durumlarda sürücüleri uyarmaları için düdük hediye etti. Sürücülere de tişört ve broşür verdi. Yapılan trafik uygulaması ile ilgili görevlilerden bilgi alan Bakan Soylu daha sonra tekrar Şehir Stadyumu'na giderek helikopterle Amasya’nın Merzifon ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.
SUNGURLU(Çorum), (DHA) -
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