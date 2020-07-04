Bakan Soylu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Twitter'dan a\u00e7\u0131klama yapan \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\n"Mardin Derik k\u0131rsal\u0131nda, b\u00fcy\u00fck\u015fehirlerimize g\u00f6nderilmek \u00fczere haz\u0131rlanm\u0131\u015f kimyasal patlay\u0131c\u0131 ve patlay\u0131c\u0131 d\u00fczenekleri ele ge\u00e7irildi. Kahraman jandarmam\u0131za te\u015fekk\u00fcr."\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERG\u00fczel oyuncu, bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ard\u0131ndan \u00f6fkeden deliye d\u00f6nd\u00fc: \u0130\u011freniyorumVan'daki tekne facias\u0131ndan kahreden haber! \u00d6SYM foto\u011fraf de\u011fi\u015ftirme nereden yap\u0131l\u0131r?