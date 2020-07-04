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  4. Bakan Soylu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Bakan Soylu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin'de büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcı ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür."

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