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Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da, yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Turhan, Başkan Selahattin Gürkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, kentin bir kavşak noktası olduğunu ve her açıdan geliştiğini söyledi.

Bir gazetecinin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaları sorması üzerine Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamızı, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlamak için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllardan daha kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."

Turhan, bölgede planlanan hızlı tren hattıyla ilgili soru üzerine de proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yapım aşamasına geçileceğini vurguladı.

Türkiye'de ulaşımla ilgili çalışmaların sürdüğü ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz artık kara yolu ulaşım altyapısıyla ilgili sorunlarını önemli ölçüde çözmüştür. İyileştirme çalışmalarımız, bazı bölgelerde altyapıyı geliştirme, standardı yükseltme çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra, ülkemizde özellikle ekonomik büyüklüklerin artmasıyla birlikte çoğalan yük ve yolcu hareketine, daha ekonomik bir şekilde hizmet sunmak için ülke genelinde ve ana akslarında, hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı amacıyla projeler geliştiriyoruz."

"BÜYÜMEMİZİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEYENLER VAR"

Bazı illerde hızlı tren hizmeti verildiğini hatırlatan Turhan, bazı illerde de yapım ve proje çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Turhan, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Habur arasında hızlı tren proje çalışması olduğunu anımsatarak, bunların ileriye dönük ulaşım altyapı projeleri olduğunu bildirdi.

Son 16 yılda ülke ekonomisinin üçe katladığına dikkati çeken Bakan Turhan, "Üstyapısıyla sanayisi, tarımı ve turizmiyle her sektördeki gelişimiyle ekonomiyi ayakta tutabilecek gerekli yatırımları ülkemizde yaparak, 2023 hedefine ulaşmak, yani dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde olmak için azim ve gayretle hükümet olarak çalışmaktayız. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız. Bizim bu büyümemizin önünü kesmek isteyenler var. Bunu biliyoruz ama takılıp kalmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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