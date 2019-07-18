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Bakan Turhan'dan "Doğu Akdeniz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Akdeniz, altıyla üstüyle birilerinin ne arka bahçesidir ne ön bahçesi. Ülkelerin sınırları, egemenlik hakları ve uluslararası çerçeveler belli. Buna rağmen bize, 'Orada ne işiniz var?' deme cüretinde bulananlara, tek kelimeyle 'Hakkımızı yedirtmeyiz.' diyoruz" - "Bizim için tek bir çakıl taşımız ne kadar kıymetli ve vazgeçilmezse bir damla deniz suyumuz da o kadar kıymetli ve vazgeçilmezdir" - "Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere bekleme sürelerini 2 günden 7 güne çıkaracak mevzuat değişikliğinde sona gelmiş bulunuyoruz. Bu sorunu kısa sürede halledip, beklentileri karşılayacağız" - "Çevrenin korunması ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde gelişimlerini sağlayabilmeleri için tüm kesimlerinin katkı vermesi gerekiyor. Biz, öncü olup Yeşil Liman Projesi'ni bunun için hayata geçirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Akdeniz, altıyla üstüyle birilerinin ne arka bahçesidir ne ön bahçesi. Ülkelerin sınırları, egemenlik hakları ve uluslararası çerçeveler belli. Buna rağmen bize, 'Orada ne işiniz var?' deme cüretinde bulananlara, tek kelimeyle 'Hakkımızı yedirtmeyiz.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Turhan, Bakanlıkta düzenlenen Yeşil Liman Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin egemenlik haklarına rağmen bölgede "fırtına koparıldığını" belirten Turhan, şöyle devam etti:

"Akdeniz, altıyla üstüyle birilerinin ne arka bahçesidir ne ön bahçesi. Ülkelerin sınırları, egemenlik hakları ve uluslararası çerçeveler belli. Buna rağmen bize, 'Orada ne işiniz var?' deme cüretinde bulananlara, tek kelimeyle 'Hakkımızı yedirtmeyiz.' diyoruz. Bizim için tek bir çakıl taşımız ne kadar kıymetli ve vazgeçilmezse bir damla deniz suyumuz da o kadar kıymetli ve vazgeçilmezdir. Denizlerimizde liman yapmak ne kadar hakkımız ise egemenlik haklarımızdan kaynaklı kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar hakkımızdır."

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetin bu konudaki haklılığını ve kararlılığını her fırsatta dile getirdiğini söyledi.

- "Türkiye'de denizciliğin ekonomik büyüklüğü 18 milyar doları aştı"

Denizcilikteki gelişmelere değinen Turhan, sektörün daha da gelişmesi, denizlerden sağlanan imkanların artması, kaynakların ekonomiye kazandırılması ve en etkin şekilde kullanılması hususlarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Turhan, denizlerin genişliği, zenginliği ve stratejik üstünlüğünün kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan bu alanda üreten, işleyen, ışıldayan sektörümüzün de güçlü olmasıdır. Çünkü denizcilik sektörü ve ekonomisi, dünya ticaretinde önemli bir role sahiptir." diye konuştu.

Uluslararası deniz ticaretinin 2017'de yüzde 4'lük büyümeyle son 5 yılın en hızlı büyümesini yakaladığını ve geçen yıl sonu itibarıyla 11 milyar tona ulaştığını dile getiren Turhan, yaklaşık 17 trilyon dolar olan dünya ticaretinin 10 trilyon dolarlık bölümünün deniz yoluyla gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Turhan, Türkiye'de denizciliğin ekonomik büyüklüğünün 18 milyar doları aştığını ve sektörün 1 milyona yakın istihdam sağladığını belirterek, altyapıları ve operasyonel verimlilikleriyle birden çok limanı, dünya sıralamasında üst sıralara taşımanın temel hedefleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Sektörün gelişmesi ve kalkınması için çok önemli düzenlemeler yaptıklarına işaret eden Turhan, "Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere bekleme sürelerini 2 günden 7 güne çıkaracak mevzuat değişikliğinde sona gelmiş bulunuyoruz. Bu sorunu da kısa sürede halledip, beklentileri karşılayacağız." dedi.

- "Limanlardaki trafik yoğunluğu yıllık yüzde 3 artıyor"

Ticari gelişmelere bağlı olarak limanlardaki trafik yoğunluğunun yılda ortalama yüzde 3 arttığını dile getiren Turhan, bunun, lojistik zincirinin en önemli halkasını teşkil eden ve kent merkezlerinde veya yakınında hizmet veren limanların çevre kirliliği, iş sağlığı ve güvenliğiyle yönetim sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Turhan, bu noktada çevrenin korunması ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde gelişimlerini sağlayabilmeleri için tüm kesimlerinin katkı sağlaması gerektiğini ifade ederek, "Biz, öncü olup Yeşil Liman Projesi'ni bunun için hayata geçirdik. Amacımız limanlarımızda çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında etkin yönetim bilincinin oluşmasını sağlayarak, buraların uluslararası rekabet gücünü artırmaktır." diye konuştu.

Elleçleme ekipmanlarında fosil yakıt yerine elektrik tercih edildiğinde, hem operasyon maliyetlerinin yüzde 70-80 azaldığını hem de çevreye verilen zararın en alt seviyelere indirildiğini vurgulayan Turhan, işletmecilerin bunu gözardı etmeyeceği kanaatinde olduğunu dile getirdi.

Turhan, uluslararası trafiğe açık diğer limanların da bu sertifikaya sahip yerler olabilmeleri için çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, bu noktada herkese büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü bildirdi.

Denizcilik sektöründeki değişimi etkileyecek unsurlar arasında enerji verimliliği, çevre dostu taşımacılık, yeşil gemi, yeşil liman ve bunlara ilişkin inovasyonların geldiğini anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Limanlarımızı ve gemi inşa sanayimizi kapasite, teknoloji ve verimlilik yönlerinden geliştirmeli, denizde seyir, can ve mal güvenliğini sağlamalıyız.
Elbette filo yaşının gençleştirilmesi de gözardı edilecek bir durum değildir."

Bakan Turhan, konuşmasının ardından Yeşil Liman Sertifikası almaya hak kazanan 14 limanın temsilcisine belgelerini verdi.

Bakan Turhan'dan "Doğu Akdeniz" açıklaması

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Akdeniz, altıyla üstüyle birilerinin ne arka bahçesidir ne ön bahçesi. Ülkelerin sınırları, egemenlik hakları ve uluslararası çerçeveler belli. Buna rağmen bize, 'Orada ne işiniz var?' deme cüretinde bulananl

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni

Yeşil Liman Sertifika Töreni
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